النادي الأهلي المصري يعلن تجديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي رسميًا

أسدل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، الستار على أزمة تجديد إعارة رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي، تجديد إعارة رمضان صبحي، لمدة موسم، وذلك عقب انتهاء عقد الإعارة الذي كان لمدة 6 أشهر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال الأهلي في البيان: ”أعلنت إدارة النادي رسميًا تجديد عقد استعارة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وأضاف: ”جاء ذلك بعدما كلف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المهندس خالد مرتجي عضو المجلس بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد، خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين؛ نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه“.

وتابع: ”عقد مرتجي عدة جلسات مع مسؤولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل“.

واستطرد: ”أصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد. يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب محمود الخطيب المفوض بشؤون الكرة ولجنة التخطيط؛ لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم“.

رسميًا.. رمضان صبحي ضمن صفوف فريقنا في الموسم الجديد

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يذكر أن الفترة الماضية، شهدت محاولات من جانب مسؤولي الزمالك، لإفشال تجديد إعارة أو شراء الأهلي لرمضان، من هيدرسفيلد، عن طريق التواصل مع النادي الإنجليزي؛ لرفع سعر اللاعب، وإفساد الصفقة على الأحمر.