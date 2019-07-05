مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يسعى لحل ودي مع كهربا

يحاول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، التوصل إلى حل ودي مع محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب وسط الفريق الأبيض، من أجل حل أزمة غيابه عن التدريبات وطلبه فسخ تعاقده مع النادي.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة ”إرم نيوز“: ”مرتضى يسعى لحل الأزمة مع اللاعب بشكل ودي، والموافقة على طلبه بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد وتوثيق عقده بشكل رسمي في اتحاد الكرة“.

وتابع المصدر: ”مرتضى يخشى من إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بطاقة مؤقتة للاعب، والانتقال لصفوف النادي الأهلي، وهو ما سيضعه في موقف محرج أمام الجماهير البيضاء، ويمكن إدارة الخطيب من رد صفعة عبدالله السعيد“.

وأردف: ”مرتضى طلب من أحد المقربين من اللاعب بإقناعه بعقد جلسة في منزله خلال الساعات المقبلة للتوصل لحل مناسب لجميع الأطراف وتوثيق عقده في اتحاد الكرة“.

في سياق متصل، يخوض نادي عجمان الإماراتي، مواجهتين أمام الزمالك والإسماعيلي المصريين، خلال معسكر الفريق المقرر أن يقام في مصر بنهاية شهر يوليو الجاري، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأعلنت إدارة عجمان، أن المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم، والذي تحتضنه ألمانيا، سوف ينطلق يوم 14 من الشهر الجاري، لمدة أسبوعين، على أن يخوض مباراتين وديتين مع فرق ألمانية، ثم يعود إلى الإمارات لقضاء يومين فقط، يغادر بعدها إلى جمهورية مصر العربية، لإقامة الجزء الثاني من المعسكر الخارجي، الذي يخوض فيه 4 مباريات، حيث تم الاتفاق مع فرق الزمالك والإسماعيلي والمصري، على أن يتم تحديد الفريق الرابع أثناء التواجد بمصر.

وواصل الفريق تدريباته اليومية، التي تقام على فترتين صباحية ومسائية، بمشاركة جميع اللاعبين، عدا المحترف المالي تونغو دومبيا المنضم حديثًا للفريق قادمًا من العين، حيث سيلتحق بالتدريبات اعتبارًا من الغد، بعدما حصل على تصريح من إدارة النادي بالتأخر أسبوع.

من جانب آخر، ناقش ناصر الظفري، المدير التنفيذي لنادي عجمان، خلال الاجتماع الدوري بأعضاء المركز الإعلامي لـ“البرتقالي“، خطة عمل الموسم الجديد للمركز، تماشيًا مع متطلبات لجنة دوري المحترفين في تغطية أخبار الفريق الأول لكرة القدم خاصة، والخطط الداخلية للمركز، وتم عرض مجموعة من الآليات الإدارية الجديدة، التي من شأنها أن تجعل سير العمل أكثر سرعة وإيجابية، كما تم مناقشة العديد من الأفكار الجديدة، التي سيتم تطبيقها خلال الموسم المقبل.