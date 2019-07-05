الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب المصري لمواجهة جنوب أفريقيا، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، (دور الـ16).

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، غدًا السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز ومواصلة السير إلى المباراة النهائية التي تقام يوم 21 يوليو.

وحقق منتخب مصر 3 انتصارات في الدور الأول، بواقع 1/0 مرة، و2/0 مرتين، وصعد متصدرًا للمجموعة الأولى.

في حين حصد منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط وصعد ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث (عن المجموعة الرابعة).

وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم المصري محمد صلاح، حيث غاب عن تدريبات أمس بعد تعرضه لنزلة برد.

والتقى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا مرتين فقط في كأس الأمم الأفريقية، وكان ذلك في نسختي 1996، و1998، حيث فاز منتخب مصر 1/0 ثم 2/0.

ومنتخب مصر هو حامل الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الأفريقية، برصيد 7 ألقاب آخرها العام 2010