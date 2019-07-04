تقارير: منتخب الكونغو مهدد بالإبعاد عن كأس الأمم الإفريقية لمحاولة رشوة حارس زيمبابوي

ذكر موقع “kikoff “ الجنوب إفريقي، استنادًا لتقارير إعلامية من زيمبابوي، أن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مهدد بالإقصاء من أمم إفريقيا مصر 2019؛ بعد اتهامات بمحاولة رشوة لاعبي زيمبابوي في اللقاء الأخير عن المجموعة الأولى.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على زيمبابوي ب4 -0، ليتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، وسيواجه منتخب مدغشقر في دور الـ 16 .

وحسب التقارير الإعلامية، فالسياسي الشهير مويس كاتومبي رئيس فريق مازيمبي، حاول التأثير على الحارس ألفيس تشيبزي لدفعه لترك منتخب الكونغو يفوز باللقاء.

واتفق فعلًا رئيس فريق مازيمبي مع الحارس الدولي الزيمبابوي، لكن بنكًا مصريًا رفض استكمال إجراءات تحويل المبلغ المالي لحساب الحارس.

ولم يشارك الحارس إلفيس تشيبزي في اللقاء سوى لكون الحارس جورج تشيجوفا أصيب خلال الإحماء.

وتحقق لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في القضية، وفي حال ثبوت التهمة على منتخب الكونغو الديمقراطية سيتم إقصاؤه من المنافسة.