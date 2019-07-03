كأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تسيطر على التشكيلة المثالية للدور الأول رغم الأداء الباهت (صورة)

سيطرت مصر صاحبة الأرض والجمهور على التشكيلة المثالية للدور الأول لكأس الأمم الأفريقية 2019، التي أعلنها الاتحاد القاري عبر حساباته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم الأداء الذي لم يقنع جماهيرها.

وفازت مصر بمبارياتها الثلاث في الدور الأول على زيمبابوي، والكونغو ديمقراطية، وأوغندا، لكن دون أداء مقنع للجماهير، أو لمتابعي البطولة التي تستضيفها حتى 19 يوليو/تموز الحالي.

وجاءت سيطرة مصر، التي فازت بكافة مبارياتها في الدور الأول دون أن تهتز شباكها، عبر دخول أربعة لاعبين في التشكيلة الأساسية، هم الحارس محمد الشناوي، والظهير الأيمن الهداف والقائد أحمد المحمدي، والمدافع فارع الطويل أحمد حجازي، وفي الهجوم هداف ليفربول محمد صلاح.

وضمت التشكيلة جزائريين، هما رياض محرز نجم مانشستر سيتي، ويوسف بن ناصر لاعب الوسط، والمغربي أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيسر.

وكانت المفاجأة وجود أحد لاعبي مدغشقر في التشكيلة المثالية في وسط الملعب، بينما جاء يايا بانانا مدافع الكاميرون إلى جوار حجازي في مركز قبلي الدفاع.

وفي الهجوم إلى جوار صلاح، كان زميله في ليفربول ساديو ماني نجم السنغال، وكذلك الغاني غوردان أيو، ليشكلوا بذلك ثلاثيًا قويًا.