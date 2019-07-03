محمد إبراهيم قائد نادي الزمالك يرفض الإعارة للإسماعيلي ضمن صفقة محمد عواد

رفض محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك المصري فكرة الدخول في الصفقة التبادلية المقرر إبرامها خلال الساعات القادمة مع الإسماعيلي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“: ”الصفقة تقضي بإعارة محمد إبراهيم وعمر صلاح إلى الإسماعيلي بجانب انتقال محمود دونجا بصفة نهائية ومبلغ مالي مقابل انضمام محمد عواد إلى صفوف الزمالك“.

وتابع: ”على الرغم من الاتفاق النهائي بين الناديين على تفاصيل الصفقة، إلا أن محمد إبراهيم رفض الدخول في صفقات تبادلية وطلب الحصول على الاستغناء الخاص به وتحديد مصيره بنفسه“.

وأردف: ”في حالة إصرار محمد إبراهيم على موقفه فسوف يدخل محمد عنتر ضمن صفقة انتقال محمد عواد إلى نادي الزمالك“.

وكان هناك بعض الوسطاء قد تحدثوا مع محمد إبراهيم خلال الفترة السابقة حول إمكانية انتقاله للنادي الأهلي في حالة خروجه من قائمة الزمالك وهو ما رحب به اللاعب.

ويسابق مسؤولو الزمالك الزمن من أجل إنهاء صفقة محمد عواد بعد إصابة محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بقطع في وتر أكيلس أثناء مشاركته مع منتخب مصر خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية.