رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية يدافع عن نظام تذاكر المباريات

دافع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، عن نظام بيع تذاكر المباريات، رغم غياب المشجعين عن أغلب المنافسات.

وباستثناء مباريات مصر، التي تقام في استاد القاهرة الممتلئ بحوالي 70 ألف مشجع، فإن أغلب اللقاءات الأخرى تقام أمام مدرجات شبه فارغة.

ويتعين على أي شخص يرغب في حضور المباريات استخراج بطاقة مشجع مع شراء التذاكر من موقع (تذكرتي) المخصص لكأس الأمم. وأظهر الموقع نفاد تذاكر بعض المباريات، بينما كانت المدرجات شبه فارغة.

ونقلت صفحة الاتحاد المصري على ”فيسبوك“ عن أبو ريدة قوله للصحفيين، اليوم الثلاثاء: ”قواعد بيع تذاكر البطولة واضحة، وهناك عدد كبير من الاتحادات طلبت مجموعة من التذاكر.

”نظام بيع التذاكر هدفه أمني للحفاظ على الضيوف والزوار. هناك بعض المشاكل ويتم تداركها تباعًا. بسبب الضغط تم السماح لبعض الجماهير بالدخول دون بطاقة المشجع، وهذا لم يكن مخططًا. أطالب الجماهير بالصبر لأن العملية هدفها الحفاظ على سلامة الضيوف“.

وتأتي عودة الجماهير للمدرجات في ظل إقامة أغلب المباريات المحلية دون مشجعين، أو بعدد محدود، لكن أبو ريدة يأمل أن تكون البطولة نقطة انطلاق لعودة الجماهير.

وقال أبو ريدة: ”شيء مهم جدًا عودة العائلات لمدرجات كرة القدم من جديد بعد غياب.

”خلال الفترة الماضية كانت مباريات الدوري تقام دون جمهور ومع نظام التذاكر أتمنى العودة بصورة طبيعية“.

وتستضيف مصر كأس الأمم، في الفترة بين 21 يونيو حزيران و19 يوليو تموز، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.