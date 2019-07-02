نادي الزمالك يحصل على موافقة محمد عواد للانتقال للفريق.. وصفقة تبادلية منتظرة مع الإسماعيلي

حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي، بشأن الانتقال للقلعة البيضاء، بداية من الموسم المقبل، بعد المفاوضات التي أجراها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالأبيض، مع الحارس خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن الحارس أخطر أمير مرتضى، بالموافقة على الانتقال للفريق الأبيض، وطلب من الزمالك التفاوض مع إدارة الإسماعيلي بشأن حسم الصفقة في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أنه حال موافقة الإسماعيلي على بيع اللاعب للزمالك، سيكون هناك صفقة تبادلية بين الناديين، في ظل رغبة مسؤولي الدراويش في الحصول على بعض لاعبي الفريق الأبيض، ومنهم محمود نبيل ”دونغا“، لاعب الوسط المعار للإسماعيلي، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الحاليين بالفريق الأبيض.

ويسعى الزمالك لتدعيم حراسة المرمى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إصابة محمود عبدالرحيم ”جنش“ حارس المرمى الأساسي، بقطع في وتر أكيلس، خلال تدريبات المنتخب المصري.

وفي نفس الوقت، يسعى الزمالك لضم باهر المحمدي، مدافع الدراويش، في فترة الانتقالات المقبلة؛ لتدعيم خط الدفاع، خاصة وأنه يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والمساك.