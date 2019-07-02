واتفورد الإنجليزي يطلب التعاقد مع تريزيجيه نجم منتخب مصر

قالت تقارير صحفية تركية، إن المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه، تلقى عرضًا رسميًا من نادي واتفورد الإنجليزي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”حريت“ التركية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي نادي قاسم باشا التركي تلقوا العرض الرسمي الإنجليزي، بعد تألق تريزيجيه اللافت للنظر رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في مصر.

وأحرز تريزيجيه الهدف الأول في البطولة لصالح مصر في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي، وصنع هدفًا آخر للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول في المباراة الثانية أمام الكونغو الديمقراطية.

وأكدت الصحيفة، أن العرض الذي تلقاه نادي قاسم باشا لضم تريزيجيه يعني رحيل اللاعب عن الدوري التركي، وفشل ناديي فناربخشه وجالاتا سراي في محاولاتهما الجادة لضم تريزيجيه في الموسم المقبل.

وتألق تريزيجيه رفقة قاسم باشا خلال الموسم الماضي، وجذب إليه أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

واحتل واتفورد المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، في الموسم الماضي، بعيدًا عن صراع القمة أو الهروب من الهبوط.