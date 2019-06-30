الجهاز الطبي لمنتخب مصر يكشف حجم إصابة أحمد حسن كوكا في مباراة أوغندا

كشف الجهاز الطبي للمنتخب المصري عن إصابة أحمد حسن كوكا، مهاجم الفراعنة بكدمة قوية في أنكل القدم، تعرض لها خلال مباراة المنتخب أمام أوغندا في الجولة الثالثة لمباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن التشخيص المبدئي هو إصابة اللاعب بكدمة قوية في الأنكل مما تسبب في استبداله في الشوط الأول للمباراة.

وأوضح الطبيب أن اللاعب سيجري فحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة؛ للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها ووضع برنامج علاجي له لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وشدد أبو العلا على أن كوكا حاول التحامل على نفسه في المباراة، لكنه لم يتمكن بسبب الإصابة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر دفع بمروان محسن، بدلًا من أحمد حسن كوكا عقب تعرض الأخير للإصابة في الشوط الأول.

وعلى صعيد آخر، اختارت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 أحمد المحمدي كأفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام أوغندا، والتي شهدت فوز منتخب مصر بهدفين دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتصدر منتخب مصر قمة مجموعته برصيد 9 نقاط ثم أوغندا ثانيا بأربعة نقاط والكونغو ثالثا برصيد 3 نقاط وزيمبابوي رابعا برصيد نقطة واحدة.