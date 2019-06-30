مصر تحقق العلامة الكاملة بفوز غير مقنع على أوغندا بكأس الأمم الأفريقية

حافظت مصر على صدارة المجموعة الأولى بفضل ثنائية محمد صلاح وأحمد المحمدي في الفوز 2-صفر على أوغندا لتحقق العلامة الكاملة في الدور الأول لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح صلاح هداف ليفربول الإنجليزي الثنائية بتسديدة قوية من ركلة حرة في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف القائد المحمدي النتيجة بتسديدة قوية إثر تمريرة من أيمن أشرف سكنت شباك دينيس أونيانجو حارس أوغندا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ورفعت مصر، التي تستضيف البطولة رصيدها إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات في صدارة المجموعة متقدمة بفارق خمس نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني التي تأهلت لدور الستة عشر أيضا رغم الخسارة.

وفي استاد الدفاع الجوي في القاهرة أحرز سيدريك باكامبو ثنائية في فوز الكونغو الديمقراطية بواقع هدف في كل شوط.

وافتتح جوناثان بولينجي الرباعية في الدقيقة الرابعة قبل أن يختتم البديل بريت أسومبالونجا الأهداف في الدقيقة 78.

وأنعش منتخب الكونغو الديمقراطية آماله في التأهل إلى الدور الثاني بعدما حقق انتصاره الأول بالفوز الكبير 4-صفر على زيمبابوي متذيلة الترتيب بنقطة واحدة والتي ودعت البطولة.

وقد تخطف الكونجو الديمقراطية، التي وضعت أول ثلاث نقاط في رصيدها، أحد أربعة مراكز مؤهلة لدور الستة عشر بين أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث. وستلتقي مصر، صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب سبع مرات، في دور الستة عشر مع ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة بينما يلتقي منتخب أوغندا مع ثاني المجموعة الثالثة.