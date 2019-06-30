أهداف مباراة أوغندا ضد مصر.. 2/0 لرفاق محمد صلاح (فيديو)

افتتح محمد صلاح التسجيل لمنتخب مصر، في المباراة التي جمعته مع أوغندا، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

وجاء هدف محمد صلاح في التسجيل في الدقيقة 36.

وأضاف أحمد المحمدي الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 45+1.

ويملك منتخب مصر 6 نقاط من فوزين بنتيجتي 2/0، على كلٍ من زيمبابوي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى دور ثُمن النهائي (دور الـ16)، وتعادله مع أوغندا أو فوزه سيضمن له صدارة المجموعة.

في حين يملك منتخب أوغندا 4 نقاط، في المركز الثاني.

مصر 1 × 0 اوغندا .. هدف محمد صلاح كاملاً ???????? 1 pic.twitter.com/sHDndcPwgf#مصر_أوغندا — محمد الشرعبي (@m_alshraby) June 30, 2019