التشكيلة الرسمية للفراعنة في مباراة أوغندا ضد مصر

أعلن المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل التي سيخوض بها مواجهة أوغندا، في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
وشهدت التشكيلة 3 تعديلات باعتماد أجيري على نبيل عماد دونغا وباهر المحمدي وأحمد حسن كوكا على حساب طارق حامد ومحمود علاء ومروان محسن.
وجاءت تشكيلة منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد حجازي وباهر المحمدي وأحمد المحمدي وأيمن أشرف.
الوسط: دونغا ومحمد النني وعبدالله السعيد.
الهجوم: محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه وكوكا.
يشار إلى أن منتخب مصر تأهل إلى ثمن النهائي (دور الـ16)، بعد فوزه 2/0 مرتين على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.
في حين منتخب أوغندا 4 نقاط في المركز الثاني بعد الفوز على الكونغو والتعادل مع زيمبابوي.
ويكفي منتخب مصر التعادل لضمان صدارة المجموعة، في حين يعني فوز أوغندا صعودها لقمة المجموعة.
إليكم تشكيل منتخبنا الوطني في مواجهة أوغندا ????????????????#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/bAMHpYUqGi
— EFA.eg (@EFA) June 30, 2019