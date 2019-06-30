التشكيلة الرسمية للفراعنة في مباراة أوغندا ضد مصر

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

منتخب مصر تأهل إلى ثمن النهائي (دور الـ16) بعد فوزه 2/0 مرتين على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.