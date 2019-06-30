التشكيلة الرسمية للفراعنة في مباراة أوغندا ضد مصر

التشكيلة الرسمية للفراعنة في مباراة أوغندا ضد مصر

المصدر: فريق التحرير

أعلن المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل التي سيخوض بها مواجهة أوغندا، في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشهدت التشكيلة 3 تعديلات باعتماد أجيري على نبيل عماد دونغا وباهر المحمدي وأحمد حسن كوكا على حساب طارق حامد ومحمود علاء ومروان محسن.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد حجازي وباهر المحمدي وأحمد المحمدي وأيمن أشرف.

الوسط: دونغا ومحمد النني وعبدالله السعيد.

الهجوم: محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه وكوكا.

يشار إلى أن منتخب مصر تأهل إلى ثمن النهائي (دور الـ16)، بعد فوزه 2/0 مرتين على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

في حين منتخب أوغندا 4 نقاط في المركز الثاني بعد الفوز على الكونغو والتعادل مع زيمبابوي.

ويكفي منتخب مصر التعادل لضمان صدارة المجموعة، في حين يعني فوز أوغندا صعودها لقمة المجموعة.