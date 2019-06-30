مايكل أوين: محمد صلاح سيصبح مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في هذه الحالة

يعتقد اللاعب الإنجليزي السابق مايكل أوين، أنّ النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري، يمكن أن يقارَن بالثنائي، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، إذا استمر في التسجيل بنفس المعدل الذي يُسجله.

ونقلت صحيفة ”ليفربول إيكو“ عن أوين قوله: ”أنا مُقتنع بأن ميسي ورونالدو لم يكُنا ليصلا إلى أعلى مستوًى لهما، ويحرز كل منهما الكثير من الأهداف، لو لم يكن كل منهما في حياة الآخر“.

وأضاف لاعب ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقًا: ”ميسي كان يُسجّل ”3 أهداف ”هاتريك“ ثم يتوجب على رونالدو فعل الأمر ذاته، وواحد أحرز 4 أهداف والآخر فعل ذلك، واستمرت المنافسة فيما بينهما“.

وسجل محمد صلاح 71 هدفًا في 104 مباريات مع ليفربول في مختلف المُسابقات، في أول موسمين مع الريدز، ونال جائرة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين.

وتابع مايكل أوين: ”محمد صلاح حدث معه نفس الأمر، وسجّل الكثير من الأهداف، وفاز بالحذاء الذهبي، وبالتالي أصبح التسجيل هو المعيار، لذا هو بحاجة إلى دفع نفسه بقوة أكبر، ويُحرز 25 هدفًا كل موسم، ويرغب كذلك في المزيد“.

وأكمل: ”لم يفاجئني ما حققه بعد ما حدث في الموسم الأول، لقد بدأ موسمه بإحراز 5 أهداف، ثم 10، ثم وصل إلى 20 هدفًا، وواصل التقدم، ورد على المنتقدين والجميع، سيريد أن يقارن الآن بميسي ورونالدو فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، وأن يفعل ما يحتاج إليه للحفاظ على ذلك“.

وواصل أوين: ”ميسي ورونالدو تمكنا على مدى سنوات عديدة من الحفاظ على زخم أهدافهما، لقد كانت فترة مُذهلة من الزمن لكلٍ منهما“.

واختتم اللاعب الإنجليزي: ”رونالدو وميسي سيكونان مثالين لمحمد صلاح، الآن هو بحاجة إلى الحفاظ على معدل إحرازه للأهداف، ليصل إلى مستوى اللاعبين العظماء“.

يشار إلى أن محمد صلاح يشارك مع منتخب بلاده مصر في كأس الأمم الأفريقية، ويسعى إلى التتويج باللقب، بعد أن قاد مصر للمشاركة في كأس العالم 2018، بعد غياب دام 28 عامًا.