موعد مباراة أوغندا ضد مصر اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والحاسمة للدور الأول من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس أمم أفريقيا ”مصر 2019“.

ويدخل منتخب ”الفراعنة“ صاحب الضيافة (6 نقاط) بحظوظ وافرة لتأمين زعامته للمجموعة الأولى إذ سيلعب على فرصتي الفوز أو التعادل، في حين لن يكون منتخب أوغندا (4 نقاط) مخيرًا في حال رغبته بتصدر المجموعة إذ سيكون مطالبًا بحتمية الفوز على نظيره المصري بأي نتيجة لبلوغ نقطته السابعة بعد فوز على الكونغو الديمقراطية (2-0) وتعادل أمام زيمبابوي (1-1).

وحالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الأول ويقابل ثالث إحدى المجموعات التي لم يتم تحديد طرفها بعد، أما في حال الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا فسيتواجه الفريقان بشكل رسمي فى دور الـ16.

المنتخبان تواجها 7 مرات في الفترة ما بين 2011 و2017، إذ حققت أوغندا فوزا تاريخيًّا على مصر في تصفيات كأس العالم الماضية كاد يطيح بالحلم.

أوغندا كانت ندًّا عنيدًا لمصر في النسخة الماضية أيضًا من أمم أفريقيا، يوم أن سجّل عبد الله السعيد في الوقت القاتل خاطفًا 3 نقاط ثمينة للفراعنة.

مصر لم تخسر على أرضها بكأس الأمم الأفريقية في 12 مباراة ماضية، إذ يرجع سقوطها الأخير إلى الهزيمة المفاجئة أمام السنغال بافتتاح 1986.

موعد مباراة مصر وأوغندا

تنطلق مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 1 فضائيًّا، في حين ينقلها التليفزيون المصري على قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، ويعلق عليها فهد العتيبي.