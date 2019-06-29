مباراة أوغندا ضد مصر.. خافيير أجيري يريد العلامة الكاملة وديسابر يعلن التحدي

قال المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر إن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز على أوغندا لتأكيد صدارته للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وتقديم مباراة كبيرة، واصفًا منتخب أوغندا بأنه ”مقاتل“.

وتلتقي مصر مع أوغندا غدًا الأحد في ختام مباريات المجموعة الأولى بالبطولة. وتمتلك أوغندا 4 نقاط من مباراتين متراجعة بفارق نقطتين خلف مصر المتصدرة، والتي ضمنت بلوغ دور الـ16 بعد الانتصار في أول مباراتين لها على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

وافتتح أجيري المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بقوله باللغة العربية: ”الحمد لله نملك 6 نقاط“.

وأضاف عبر مترجم: ”لكننا سنضطر لإجراء تعديلات على تشكيلة الفريق لخوض المباراة، خاصة وأن هناك 3 لاعبين لديهم إنذارات. لا يهم من سيكون منافسنا في دور الـ16 المهم أن نفوز غدًا ونحصد 9 نقاط“.

وحصل الثلاثي محمد النني ومحمود علاء وعلي غزال على إنذارات خلال لقاء الكونغو الديمقراطية.

ورغم أن المدرب المكسيكي لم يكشف طبيعة التغييرات، فقد ذكرت تقارير أنه ينوي الدفع بالثنائي عمر جابر وأحمد أيمن منصور في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، وعماد نبيل (دونغا) بدلًا من النني، إلى جانب إمكانية إشراك وليد سليمان وأحمد علي بدلًا من عبد الله السعيد ومروان محسن.

ووصف أجيري منتخب أوغندا بأنه ”مقاتل“ مضيفًا: ”سنواجه منتخبًا منظمًا ومقاتلًا على مدار 90 دقيقة، ولذلك ستكون المباراة معه عنيفة. لاعبو أوغندا يجيدون الهجمات المرتدة“.

وحول خطته لمباراة الغد وما إذا كان سيلجأ لتأمين دفاعاته أمام أوغندا، قال أجيري: ”أحرزنا 9 أهداف في آخر 10 مباريات وإذا كانت أهدافنا قليلة في أمم أفريقيا فهذا لا يعني وجود تغيير في الخطة أو الاتجاه للدفاع على حساب الهجوم. كل مباراة لها ظروفها طبقًا للمنافس وقدراته“.

وتابع: ”كرة القدم لعبة غريبة. قد تلعب مباراة جيدة وتسجل هدفًا واحدًا مثل مباراة زيمبابوي أو قد تلعب بمستوى أقل وتسجل هدفين“.

وأكد المدرب المكسيكي أن وجوده في كأس الأمم ”أمر رائع أضاف لخبراتي، كما أن الجماهير التي تتابع البطولة جماهير رائعة“.

*إصابة جنش

وحرص أجيري على تبرئة ساحة أحمد ناجي مدرب حراس المرمى من إصابة محمود عبدالرحيم ”جنش“ حارس الزمالك، مؤكدًا أن الإصابة ”حدث عارض “ ولا علاقة لها بالحمل التدريبي.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي اليوم: ”إصابة الحارس جنش وأزمة لاعب الوسط عمرو وردة لن يكون لهما أي تأثير على سعي المنتخب للفوز على أوغندا“.

وتابع: ”سيبذل كل لاعب أفضل ما لديه وأقصى ما يملك لتحقيق الفوز غدًا“.

وأعلن الاتحاد المصري، أمس الجمعة، السماح بعودة وردة إلى تشكيلة المنتخب بعد استبعاده لأسباب انضباطية، لكن لن يكون بوسعه اللعب أمام أوغندا بعد قرار استبعاده حتى نهاية الدور الأول. لم تكد تمر بضع ساعات على هذا القرار حتى أصيب الحارس جنش بقطع في وتر العرقوب لتضطر مصر لاستكمال البطولة بمشاركة 22 لاعبًا فقط.

وغاب جنش عن أول مباراتين لمصر واعتمد أجيري على محمد الشناوي حارس الأهلي.

وقال أحمد المحمدي قائد منتخب مصر إن منتخب بلاده يسعى لتحقيق الفوز على أوغندا غدًا، مشيرًا إلى أنه “ لا تفريط في نقاط المباراة الثلاث“.

وأضاف المحمدي: ”مباراة الغد صعبة للغاية لكننا لن نفرط في نقاطها ونسعى لتأكيد صدارتنا للمجموعة الأولى“.

وتابع: ”تلقينا صدمة بإصابة حارسنا محمود جنش. نتمنى له الشفاء العاجل كما نتمنى عودته أفضل مما سبق“.

ديسابر: سأستغل نقاط الضعف لدى منتخب مصر

من جهته، قال الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا إن فريقه سيلعب غدًا من أجل الفوز على المنتخب المصري في الجولة الثالثة بمنافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وإنه ليس قلقًا لمواجهة صاحب الأرض وسيسعى لاستغلال نقاط الضعف لدى المنافس.

وتلتقي مصر مع أوغندا غدًا الأحد في ختام مباريات المجموعة الأولى بالبطولة.

ولدى أوغندا 4 نقاط من مباراتين وسيكفيها التعادل لضمان الوصول للدور الثاني لأول مرة منذ بلوغها نهائي البطولة القارية في 1978، بينما تتصدر مصر المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على زيمبابوي 1/0 والكونغو الديمقراطية 2/0.

وأضاف ديسابر خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: ”نلعب غدًا من أجل الفوز وضمان التأهل ولست قلقًا من المباراة. سنواجه أحد أفضل الفرق في بطولة الأمم الأفريقية وسبق له أن تأهل لكأس العالم. سأستغل نقاط ضعف منتخب مصر التي أعرفها جيدًا وسنقدم أفضل أداء“.

وأكد ديسابر أن هناك بعض نقاط الضعف في منتخب مصر كحال كل المنتخبات، مشيرًا إلى أنه سيحاول استغلال هذه الثغرات على قدر الإمكان.

وأضاف: ”درسنا منتخب مصر من خلال تسجيلات مقاطع الفيديو للمباريات السابقة. ندرك أن مستوانا ليس على نفس مستوى منتخب مصر. ما أقوله هو إننا يجب أن نستحوذ على الكرة بنسبة 45 إلى 50% لكي تكون لنا فرصة في اللقاء“.

وأشار ديسابر إلى أنه ليس قلقًا أيضًا من درجة الحرارة مشيرًا إلى أن لاعبي أوغندا اعتادوا على درجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح مدرب أوغندا أن لاعبه مرشد جوكو لن يشارك أمام مصر بسبب الإصابة التي يعاني منها وسيخضع لفحص بالأشعة اليوم لتحديد مدى إمكانية لحاقه بالفريق، ”إذا تمكنا من التأهل للدور المقبل“.

موعد مباراة أوغندا ضد مصر والقنوات الناقلة:

تقام مباراة مصر وأوغندا غدًا الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).