اتحاد الكرة المصري يوضح حقيقة شكوى كهربا ضد نادي الزمالك لفسخ تعاقده

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا أساس من الصحة لما تردد مؤخرًا بشأن تقدم محمود عبد المنعم ”كهربا“ صانع ألعاب الزمالك بطلب لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وأوضح العطار في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن كهربا لم يتقدم بشكوى جديدة ضد الزمالك لطلب فسخ العقد من طرف واحد بداعي عدم توثيق العقد الجديد في موعده.

وأضاف مدير لجنة شؤون اللاعبين في تصريحاته أن عقد كهربا مستمر مع الزمالك لمدة أربعة مواسم، ولا أساس من الصحة لما تردد مؤخرًا حول انتهاء عقد اللاعب مع النادي.

من ناحية أخرى، دخل محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دائرة اهتمامات مسؤولي نادي الإنتاج الحربي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأجرى مسؤولو الإنتاج الحربي اتصالات باللاعب في الفترة الماضية لمعرفة رأيه بشأن الانتقال للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

ويتمسك محمد إبراهيم بالاستمرار مع القلعة البيضاء في ظل ارتباطه بعقد رسمي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مع الزمالك.