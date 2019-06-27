مرتضى منصور: كهربا لن يرحل للأهلي.. عقده ممتد مع نادي الزمالك حتى 2022

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن امتداد تعاقد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأبيض مع النادي حتى موسم 2021-2022، نافيًا الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول انتهاء تعاقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم ورحيله إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وأكد رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن اللاعب عقده ممتد مع النادي، ولن يرحل إلا للاحتراف الخارجي، وبالمقابل المادي الذي سيطلبه الزمالك في حالة وجود عرض مناسب.

وشدد رئيس الزمالك على أن اللاعب يتم تغريمه ماديًا 100 ألف جنيه عن كل يوم يغيبه عن التدريبات في الفترة الحالية، موضحًا أن النادي يرفض سياسة لي الذراع.

يذكر أن الإعلامي محمد الليثي أعلن أن الأهلي سيضم كهربا خلال الفترة المقبلة، استغلالًا لعدم توثيق عقد اللاعب مع الزمالك بشكل قانوني في اتحاد الكرة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”بالفعل توجد مفاوضات بين الأهلي وكهربا، وعقد اللاعب جلسة خلال الساعات الماضية مع عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء“.

وأضاف المصدر: ”الأهلي يقف وراء عدم انضمام اللاعب لتدريبات الزمالك حتى الآن، رغم انتهاء الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق بسبب توقف بطولة الدوري العام“.

وتابع: ”الأهلي أرسل صورة من عقد اللاعب مع الزمالك لبعض القانونيين العاملين في الفيفا، من أجل حسم مدى قانونية عقد اللاعب مع ناديه، وهل يحق له الانتقال لأي نادٍ مجانًا في نهاية الموسم الحالي“.

وأردف المصدر: ”محمود الخطيب طلب من عدلي القيعي عدم إتمام التعاقد مع اللاعب إلا بعد التأكد من قانونية الأمر، حتى لا يجد النادي نفسه في موقف محرج أمام الجماهير في حالة نجاح الزمالك في إفساد الصفقة“.

وأكمل: ”كهربا أكد لمسؤولي الأهلي أن تعاقده مع الزمالك غير قانوني، لأن النسخة التي وقع عليها قديمة وغير معترف بها في الفيفا، كما أنه لم يوقع على أي نسخ جديدة ولم يوثق العقد في اتحاد الكرة“.

من ناحية أخرى، تلقى أحمد رفعت، لاعب الوسط المهاجم بصفوف فريق الزمالك، والذي انتهت إعارته لنادي إنبي عرضًا من نادي سموحة للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وتلقى رفعت اتصالات من قبل مسؤولي النادي السكندري مؤخرًا، لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال للفريق بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه إنبي لتمديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد بداية من الموسم المقبل، بعد تألقه مع الفريق البترولي في الموسم الأخير.