انتقادات لأداء منتخب مصر الباهت رغم التأهل لدور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية

ضمنت مصر التأهل لدور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على أرضها، بعد فوزين متتاليين على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، لكن الأداء لم يكن مقنعًا في المباراتين.

ويرى خبراء، أن مصر تعاني من هبوط اللياقة البدنية، فضلًا عن غياب منظومة العمل الجماعي للمدرب خافيير أجيري، إذ جاءت أهداف مصر الثلاثة في البطولة حتى الآن بمهارات فردية.

وقال ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب لرويترز، إن الفوز في مباراتين مع الحفاظ على نظافة الشباك أمر إيجابي، لكن الأداء ليس جيدًا.

وأضاف ياسين: ”نريد أداءً متوازنًا للمنتخب، يجمع بين الفوز والكرة الممتعة للجماهير“.

وتابع: ”أخشى على المنتخب من المواجهات القادمة مع فرق قوية، وأرجو أن يتدارك الجهاز الفني الأمر سريعًا“.

وأشار ضياء السيد، مساعد مدرب مصر السابق بوب برادلي، إلى أن الفردية تطغى على أداء المنتخب.

وقال لرويترز: ”نعاني من عيوب تعوق الأداء الفني القوي، ومنها الفردية وعدم وجود تناغم جماعي، خاصة في النصف الثاني لأي مباراة“.

وأضاف: ”في الدور الثاني للبطولة ثم دور الثمانية، سنشهد مواجهات قوية مع منتخبات كبيرة، لذا يجب الحذر والعمل على تحقيق انسجام بين اللاعبين، وتقديم أداء هجومي قوي“.

وتوقع كثيرون أن الأسلوب الهجومي للمدرب المكسيكي الحالي خافيير أجيري، سيمحو آثار الأسلوب الدفاعي لسلفه الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي انتقده مشجعون ووسائل إعلام بداعي الأداء الممل.

لكن الشعور بالملل لم يتبدد مع أجيري في البطولة الحالية.

* لغز الشوط الثاني

وسجلت مصر أهدافها الثلاثة خلال الشوط الأول بالمباراتين، مع تراجع المستوى دائمًا في الشوط الثاني.

وقال أحمد عبدالحليم لاعب الزمالك السابق: ”الفوز بمباراتين متتاليتين حقق هدف الصعود للدور المقبل، لكن الأداء غير مقنع، وهناك كثير من الضغوط يتعرض لها الدفاع، خاصة في الشوط الثاني“.

وواصل: ”يجب العناية أكثر بصلابة خط الوسط لمزيد من السيطرة في المباريات المقبلة“، في ظل وجود علامات استفهام حول مستوى محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

ويشعر أسامة عرابي، قائد الأهلي السابق، بتخوف؛ بعد الأداء الهزيل أمام فريقين ”دون المستوى“.

وقال: ”واجهنا منتخبين حتى الآن مستواهما أقل من المتوسط، ورغم الفوز لم نظهر بأداء جيد، والمهم أن نتجنب الأخطاء إذا أردنا إحراز اللقب في النهاية“.

واعترف أجيري بتراجع المستوى في الشوط الثاني أمام الكونجو الديمقراطية.

وقال للصحفيين: ”سأبحث أسباب هذا التراجع، وسنحاول الحفاظ على وتيرة اللعب خلال 90 دقيقة“، مشيرًا إلى أنه سيعطي الفرصة لعناصر جديدة في اللقاء الأخير بدور المجموعات أمام أوغندا يوم الأحد.

وتتصدر مصر المجموعة الأولى بست نقاط، تليها أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة، ولم تحصل الكونجو الديمقراطية على أي نقطة.