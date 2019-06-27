عمرو وردة يعتذر في أول ظهور بعد استبعاده من منتخب مصر.. ومحمد صلاح يعلق (فيديو)‎

قدم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الأول، اعتذارًا رسميًا لجماهير الكرة المصرية والجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بعد أزمة تداول مقطع فيديو فاضح له، صباح أمس الأربعاء.

وفي أول ظهور لوردة عقب استبعاده من معسكر منتخب مصر، نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“ قال فيه: ”أعتذر للجهاز الفني لمنتخب مصر ولأهلي واللاعبين عما بدر مني“.

وأضاف: ”وكل من شعر بضيق مما حدث، أعتذر له، أنا آسف، وفي المرحلة القادمة لن أقوم بأي فعل يغضب أحدًا مني إن شاء الله. وأكرر اعتذاري“.

وكان استبعاد وردة من منتخب مصر قد أغضب لاعبي الفراعنة، الذين عبروا عن مساندتهم له أثناء خوضهم مباراة الكونغو الديمقراطية، خاصة الثنائي أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

وترددت أنباء قوية عقب انتهاء مباراة الكونغو، بأن الجهاز الفني واتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، قد يتراجعان عن قرار استبعاد اللاعب نهائيًا من المعسكر، في ظل ممارسة لاعبي المنتخب ضغوطًا عليهما، من أجل إعادة وردة والاكتفاء بقرار الاستبعاد من مواجهة الكونغو فقط.

وكان وردة قد واجه اتهامًا من قبل إحدى عارضات الأزياء بالتحرش بها على موقع ”إنستغرام“، في الواقعة التي عرفت بـ“أزمة فتاة السوشيال ميديا“، إلا أنه تم احتواء الموقف، قبل أن تنشر إحدى الفتيات المكسيكيات مقطع فيديو من مكالمة مصورة، صباح الأربعاء، ظهر فيها اللاعب بشكل فاضح، ليتخذ اتحاد الكرة المصري قرارًا باستبعاده.

وفي تطور جديد، حرص محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، على دعم زميله عبر ”تويتر“.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي: ”نحتاج أن نؤمن بالفرص الثانية… نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف..الصفع ليس هو الحل“.

وجاء ذلك كرسالة دعم من محمد صلاح لوردة، وهو ما اتفق عليه جميع اللاعبين، رغم تحذيرات إيهاب لهيطة مدير المنتخب بعدم فتح هذا الملف مجددًا.

إلا أن احتفال أحمد المحمدي بالهدف الذي سجله للمنتخب المصري في مرمى الكونغو، وكذلك احتفال زميله باهر المحمدي ودعمهما لوردة يعد تمسكًا منهما بدعم زميلهما رغم التحذيرات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر قرارًا باستبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب المصري وعدم استدعائه مرة أخرى، على خلفية الأزمة السلوكية التي أثارها اللاعب مع إحدى الفتيات المكسيكيات.

وكان المنتخب المصري قد نجح في التغلب على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.