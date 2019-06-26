تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام الكونغو

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري تشكيل فريقه أمام الكونغو الديمقراطية، خلال المباراة التي ستقام بين الفريقين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

ويملك منتخب مصر 3 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد في افتتاح البطولة، بينما تلقى منتخب الكونغو الديمقراطية هزيمة أمام أوغندا بهدفين نظيفين.

سبق أن تقابل المنتخبان في عدة مواجهات من قبل، ففي نسخة أمم أفريقيا 1970 فاز منتخب مصر بهدف نظيف، ثم خسر الفراعنة في لقاء نصف نهائي نسخة 1974، ثم تقابلا في تصفيات أمم أفريقيا 1990 وفازت مصر بنتيجة 2-0 وتعادلا دون رد.

وفاز منتخب مصر على الكونغو بنتيجة 4-1 في أمم أفريقيا 2006، وفي تصفيات مونديال 2010 فازت مصر بنتيجة 2-1، وبهدف دون رد، وهو آخر لقاء رسمي منذ 11 عامًا كاملة.

وتقابل الفريقان وديًا بعد ذلك مرتين، وكانت المواجهة الأخيرة العام 2012 في قطر وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

وفيما يلي التشكيل كاملًا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد المحمدي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وأيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد، ومحمد النني.

الهجوم: محمود تريزيغيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح.، ومروان محسن.