النادي الأهلي المصري يحصل على موافقة ديسابر لتدريب الفريق بعد أمم أفريقيا

تمكن مسؤولو النادي الأهلي المصري من الحصول على موافقة مبدئية من الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، بشأن تدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الحالي للفريق.

وأكد مصدر بإدارة الأهلي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن مسؤولي التعاقدات بالقلعة الحمراء أجروا اتصالات مع ديسابر أثناء تواجده مع منتخب أوغندا، المشارك في كأس الأمم الأفريقية؛ لمعرفة رأيه بشأن تدريب الفريق، ورحب المدرب بالعرض، لكنه طلب تأجيل الحديث في التفاصيل لما بعد انتهاء مشوار المنتخب الأوغندي في البطولة الأفريقية.

ووجدت فكرة التعاقد مع ديسابر تأييدًا من جانب أغلب أعضاء مجلس إدارة الأهلي؛ نظرًا لسابق عمله في مصر ودرايته الكاملة بالكرة الأفريقية، ونجاحه في التجارب التي خاضها الفترة الأخيرة.

وسيستمر الأوروغوياني لاسارتي في قيادة الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل الموقف الغريب لجدول الدوري، وانتظار خوض مباراتين في الموسم المنتهي، أمام المقاولون والزمالك، وهو ما أدى للتفكير في استمرار لاسارتي، حتى لا يتحمل المدير الفني الجديد نتيجة المباريات المتبقية في الدوري.

ويتولى المدير الفني الجديد المسؤولية بعد مباراة الزمالك، وهو ما يفسر قيادة لاسارتي لفترة الإعداد الحالية والتجهيز لسفره مع الفريق؛ لخوض معسكر في إسبانيا مطلع الشهر المقبل.