كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019‎

تتجه أنظار الجماهير المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إلى ستاد القاهرة لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخب مصر ونظيره الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

ويملك منتخب مصر 3 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد في افتتاح البطولة، بينما تلقى منتخب الكونغو الديمقراطية هزيمة أمام أوغندا بهدفين نظيفين.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة بصافرة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2 ماكس بصوت المعلق علي محمد علي بجانب قناة تايم سبورت البث الأرضي.

تاريخ المواجهات

سبق أن تقابل المنتخبان في عدة مواجهات من قبل ففي نسخة أمم أفريقيا 1970 فاز منتخب مصر بهدف نظيف، ثم خسر الفراعنة في لقاء نصف نهائي نسخة 1974 ثم تقابلا في تصفيات أمم أفريقيا 1990 وفازت مصر بنتيجة 2-0 وتعادلا دون رد.

وفاز منتخب مصر على الكونغو بنتيجة 4-1 في أمم أفريقيا 2006 ، وفي تصفيات مونديال 2010 فازت مصر بنتيجة 2-1، وبهدف دون رد وهو آخر لقاء رسمي منذ 11 عامًا كاملة.

وتقابل الفريقان وديًا بعد ذلك مرتين، وكانت المواجهة الأخيرة العام 2012 في قطر وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

أوراق مصر.. ودور صلاح

يسعى منتخب مصر لمصالحة جماهيره بعد الانتقادات الواسعة؛ بسبب سوء الأداء في اللقاء الأول ضد زيمبابوي بجانب المستوى الهزيل لبعض اللاعبين بخلاف الأزمة التي شغلت المتابعين، بسبب تسريبات فاضحة للاعب عمرو وردة أدت لاستبعاده من البطولة بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المصري.

وعلى الجانب الفني يعاني منتخب مصر من أزمات واضحة على رأسها مركز رأس الحربة، وعدم ترجمة المحاولات الهجومية إلى أهداف بجانب المشاكل الواضحة في وسط الملعب مع ضعف أداء محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي بجانب تقدم سن بعض اللاعبين مثل وليد سليمان وعبد الله السعيد.

ويبحث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن هز الشباك لمساعدة الفراعنة في تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية، خاصة أن صلاح يخوض موسمًا طويلًا ولعب خلاله العديد من المباريات بجانب أن صلاح قد يلعب كرأس حربة صريح وفقًا لمدرب المنتخب تيتو غارسيا.

ومن المرجح أن يعتمد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيلة تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي أيمن أشرف وأحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد المحمدي في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ويلعب في خط الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومروان محسن.

صحوة فهود الكونغو

يبحث منتخب الكونغو الديمقراطية عن صحوة مع مدربه فلوران إيبينجي الذي يسعى لتحقيق النقاط الثلاث؛ لإنعاش آماله في البقاء بجانب تصحيح الصورة التي ظهر عليها الفهود.

ويراهن الفهود على قدرات النجم الموهوب سيدريك باكامبو وبجواره المخضرم يانيك بولاسي في إزعاج دفاع المصري.

وقال فاروق جعفر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ل“إرم نيوز“ إن المنتخب الكونغولي سيكون صاحب دوافع كبيرة وقوية من أجل تحقيق الفوز على حساب مصر، وهو ما يفرض على أجيري التوازن الشديد في الخطة التي يلعب بها المباراة وعدم ترك مساحات لانطلاقات لاعبي الكونغو.

وطالب جعفر بضرورة فتح مساحات لمحمد صلاح وتريزيجيه من خلال دور عبد الله السعيد في توزيع الكرة، والربط بين خطي الوسط والهجوم موضحًا أن المنتخب المصري لديه القدرة على الفوز، ولكن من خلال التركيز الشديد على استغلال الفرص.