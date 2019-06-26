رئيس اتحاد الكرة المصري يرفض وساطة لاعبي الفراعنة للتراجع عن استبعاد عمرو وردة

رفض هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على منتخب الفراعنة، وساطة عدد من لاعبي المنتخب للتراجع عن قرار استبعاد عمرو وردة، صانع لعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق.

وكان رئيس الجبلاية قرر استبعاد اللاعب في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.

وأكد ايهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن الفراعنة سيستكمل بطولة الأمم الأفريقية بـ22 لاعبًا.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قام بفتح تحقيق سري في الأيام الماضية بسبب تحرش اللاعب لفظيًّا بإحدى الفتيات عبر موقع ”إنستغرام“ بعد مباراة المنتخب أمام زيمبابوي في الجولة الأولى لأمم أفريقيا، كما جرى تداول فيديو جنسي منسوب له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.

وقرر اتحاد الكرة حرمان اللاعب من أي مكافآت له مع المنتخب بعد قرار استبعاده من القائمة.

ونشرت فتاة مكسيكية عبر حسابها الرسمي على تويتر فيديو فاضح للاعب، بجانب نشر محادثات (واتساب) بين الطرفين تدور حول واقعة جنسية بين الطرفين (الفتاة المكسيكية وعمرو وردة).

وزعم الحساب المنسوب للفتاة المكسيكية نص المحادثات بين الفتاة التي تدعي أنها صديقة لعمرو وردة، وأنه تم بينهما علاقة جنسية منذ فترة، ويأتي ذلك قبل ساعات من مواجهة الفراعنة والكونغو الديمقراطية في ثاني جولات المنتخب بأمم أفريقيا 2019.

وكان خافيير أغيري، مدرب منتخب مصر، علق أمس خلال المؤتمر الصحفي على موقف وردة وما تردد حول سلوكياته خلال معسكر الفريق بالقول ”لا توجد لدى وردة أي مشكلة فنية أو سلوكية وهو موجود مع 23 لاعبًا بالفريق“.