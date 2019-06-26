بعد انتشار فيديو فاضح له.. استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

قرر اتحاد الكرة المصري، استبعاد اللاعب عمرو وردة لاعب الفريق من معسكر كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: ”قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق“.

وانتشر مقطع مصور مخل لعمرو وردة في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أدى بدوره إلى اتخاذ قرار تربوي من جانب مسؤولي المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة أمام الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم.

ومن المقرر أن يستكمل منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الأفريقية بقائمة مكونة من 22 لاعبًا فقط، بعد استبعاد وردة، وذلك في ظل منع الاستبدال بعد بداية المنافسات.

وفي وقت سابق، اتهمت عارضة أزياء مصرية تدعى مريهان، لاعب الوسط عمرو وردة المحترف في صفوف أتروميتوس اليوناني بالتحرش.

وكشفت مريهان عن رسائل بعض لاعبي منتخب مصر بينهم عمرو وردة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

ورصدت مريهان رسائل عمرو وردة لها، إذ ظهر في الرسائل، أنه طلب منها الذهاب معه إلى اليونان.