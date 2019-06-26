القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم في كأس الأمم الأفريقية

ينتظر الجمهور المصري بشغف كبير مواجهة نارية بين الفراعنة والكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى الـ 19 من يوليو المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى لأمم أفريقيا التي تضم إلى جانبه كلًّا من الكونغو وأوغندا وزيمبابوي، وتستضيف مصر بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة الأفريقية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة مصر والكونغو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة تايم سبورت ”بث أرضي“ ويعلق عليها الإماراتي علي سعيد الكعبي، وبي إن سبورت MAX hd1, MAX hd2، ويعلق عليها علي محمد علي.

تردد قناة تايم سبورت الأرضي والفضائي

ويأتي تردد قناة تايم سبورت الفضائي على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500، بينما التردد الأرضي UHF 32.

ولعب المنتخبان 7 مباريات رسمية من قبل، إذ فازت مصر 5 مرات، وتعادلا مرة، مقابل انتصار وحيد للكونغو الديمقراطية، عام 1974 بالقاهرة، عندما خسر الفراعنة (2-3) لحساب نصف النهائي، في إحدى المباريات الأشدّ إيلامًا في تاريخ الكرة المصرية.

لكن الكونغو مثلت -أيضًا- ممرًّا إلى الفرحة الكبرى للفراعنة، الذين انتصروا (4-1) في ربع نهائي نسخة 2006 بالقاهرة، قبل أن يتوجوا باللقب.

وقد تواجه المنتخبان مرة واحدة أخرى، في بطولات أمم أفريقيا، وكانت عام 1970، عندما فازت مصر (1-0).

وفي تصفيات كأس العالم التقيا مرتين، فازت بهما مصر في إطار تصفيات مونديال 2014، بالقاهرة (2/1)، وفي كينشاسا (1/0).

وفي تصفيات بطولة أفريقيا لعب المنتخبان مرتين أيضًا، إذ انتصرت مصر في القاهرة (2-0)، لحساب تصفيات نسخة 1990، بينما حسم التعادل السلبي المباراة التي أقيمت بالكونغو.