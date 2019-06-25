رسميًا.. هدرسفيلد الإنجليزي يغلق ملف انتقال رمضان صبحي للأهلي المصري

انتهت علاقة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي مع النادي الأهلي المصري بشكل نهائي، بعد أن فشلت إدارة محمود الخطيب في التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

وقال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي في تصريحات خاصة لإرم نيوز: ”نادي هدرسفيلد الإنجليزي رفض تمامًا العرض المقدم من الأهلي للتعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي، أو على سبيل الإعارة لمدة موسم“.

وأضاف شوقي: ”الأهلي عرض الحصول على خدمات رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 750 ألف دولار، أو تعاقد نهائي مقابل 2.5 مليون دولار، لكن إدارة النادي الإنجليزي رفضت“.

وتابع: ”تلقى اللاعب رسالة من إدارة هارسفيلد طالبته بمغادرة الأهلي اليوم، وسرعة السفر إلى إنجلترا من أجل الانضمام لمعسكر الفريق استعدادًا لفترة الإعداد للموسم المقبل“.

وأردف شوقي: ”من المقرر أن يحضر اللاعب إلى مقر الأهلي اليوم، من أجل توديع زملائه والجهاز الفني، وجمع متعلقاته الشخصية تمهيدًا للسفر إلى إنجلترا“.

ومن جانب آخر، تلقى الأهلي عرضًا من بورنموث الإنجليزي، من أجل إقامة لقاء ودي بين الفريقين خلال معسكر القلعة الحمراء التدريبي في إسبانيا، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري، بعد أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر.

وكان الأهلي قد استقر على إقامة معسكره التدريبي في إسبانيا خلال الفترة بين 4 إلى 16 يوليو المقبل، وسيخوض فيه الفريق 3 مباريات ودية خلال المعسكر أيام 7 و11 و15 يوليو المقبل.