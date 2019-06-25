ليفربول قد يوافق على بيع محمد صلاح في هذه الحالة

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي لا يمانع بيع نجمه المصري الدولي محمد صلاح، حال وصول عرض مالي مغرٍ لضم اللاعب.

ونقلت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية عن الصحفي الشهير جوناثان نورثكروفت، خلال مقابلة مع The Transfer Window podcast: ”لا توجد ضغوط أو رغبة في بيع محمد صلاح في الوقت الحالي، ولكن ليفربول يمكن أن يدرس العروض المقدمة للنجم المصري، وبيعه في سوق الانتقالات الحالية“.

وأشار نورثكروفت إلى أن ليفربول يمكن أن يقبل بيع محمد صلاح مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، حال تلقيه هذا العرض من نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب في ضم اللاعب المصري.

وتابع: ”ليفربول حاليًا في موقف قوي فيما يتعلق بمحمد صلاح، يمكن أن يدرس العروض المقدمة له، ويقرر استعادة البرازيلي فيليبي كوتينيو من نادي برشلونة الإسباني، خاصة أن اللاعب معروض للبيع حاليًا، وفي النهاية، وعلى الصعيد المالي، سيكون ليفربول هو الرابح من الصفقتين“.

وأكد أن هناك عاملًا حاسمًا في هذه الصفقة، وهي رغبة محمد صلاح نفسه، وهل يريد الرحيل عن ليفربول، أم الاستمرار رفقة فريقه المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي؟

وأردف: ”إذا عرض ريال مدريد 150 أو 200 مليون جنيه إسترليني، وكانت رغبة محمد صلاح هي الرحيل، فإن الألماني يورغن كلوب، مدرب الريدز، سيوافق على العرض، لأنه يستطيع وقتها استثمار هذه الأموال في شراء نجوم آخرين“.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول يمتد إلى منتصف عام 2023.