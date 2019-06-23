السنغال تكتفي بثنائية في شباك تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

استهلت السنغال مشوارها في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوز سهل 2 – صفر على تنزانيا، يوم الأحد.

وتقدّم كيتا بالدي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28. وضاعف كريبن دياتا الفارق بتسديدة قوية في الدقيقة 64.

وتتصدر السنغال المجموعة بثلاث نقاط قبل أن تلعب، يوم الخميس، ضد الجزائر التي تبدأ طريقها بمواجهة كينيا في وقت لاحق من، يوم الأحد.