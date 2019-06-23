السنغال تكتفي بثنائية في شباك تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

استهلت السنغال مشوارها في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوز سهل 2 – صفر على تنزانيا، يوم الأحد.
وتقدّم كيتا بالدي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28. وضاعف كريبن دياتا الفارق بتسديدة قوية في الدقيقة 64.
وتتصدر السنغال المجموعة بثلاث نقاط قبل أن تلعب، يوم الخميس، ضد الجزائر التي تبدأ طريقها بمواجهة كينيا في وقت لاحق من، يوم الأحد.
هدف⚽️ كيتا بالدي دياو يعلن عن أول أهداف اللقاء لمصلحة أسود التيرانغا ????
???????? 0 – 1 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/FHIhFsFYjX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٣ يونيو ٢٠١٩
#السنغال_تنزانيا
هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددف السنغال الثاني ???????? @i7S8R_ via pic.twitter.com/bzjpMOa2ku
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD314) ٢٣ يونيو ٢٠١٩