الخبرة تمنح غينيا بيساو فرصة الوصول إلى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

تأمل غينيا بيساو أن تتقدم خطوة عما حققته في مشاركتها الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم قبل عامين وتستهدف بلوغ دور الستة عشر بعد اكتساب الخبرة.

وفاجأ البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا والذي كان مستعمرة برتغالية سابقة الجميع بالتأهل إلى النسخة الماضية في الجابون لكن المنتخب نال إعجاب الكثيرين.

وتأهلت غينيا بيساو للنهائيات للمرة الثانية على التوالي بعد تصدر مجموعتها والآن تأمل في تحقيق المزيد.

وقال المدرب باسيرو كاندي: ”طموحنا الأول في الوقت الحالي هو عبور دور المجموعات ثم محاولة الوصول إلى دور الثمانية، مشاركتنا الأولى في كأس الأمم كانت مغامرة مثيرة، حصلنا على فرصة للمشاركة ولم نكن نملك الخبرة لكن في المرة الثانية لدينا فرصة أكبر“.

وأضاف مشيرًا إلى المنافسين البارزين في المجموعة السادسة ”نعلم مسبقًا أن غينيا بيساو بلد صغير ولا نملك نقاط القوة التي لدى الدول الأخرى مثل الكاميرون وغانا“.

وتبدأ غينيا بيساو مشوارها في البطولة بمواجهة الكاميرون في الإسماعيلية يوم الثلاثاء.

وأضاف كاندي: ”سننظر في نقاط قوتنا في كل مباراة وأؤكد لكم أن غينيا بيساو ستقدم نفسها بشكل جيد“.

وفي الغابون لم تشعر غينيا بيساو بالخوف، وأدركت التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد البلد المضيف في افتتاح البطولة ثم تقدمت لأغلب الفترات على الكاميرون قبل أن تخسر 2-1 وفي آخر مباراة سقطت 2-صفر أمام بوركينا فاسو وأنهت المجموعة في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وبرز اسم غينيا بيساو بشكل مفاجئ عندما بلغت النهائيات في 2017 بإخراج الكونغو وزامبيا البطلتين السابقتين وقامت بتدعيم تشكيلتها بالاعتماد على اللاعبين الذي ولدوا في البرتغال لأبوين مهاجرين.

وقبل ذلك فازت في أربع مباريات فقط في تصفيات كأس الأمم وكأس العالم منذ مشاركتها الدولية الأولى في 1992.