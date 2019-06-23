المدرجات الخالية.. أصعب اختبار يواجه كأس الأمم الأفريقية 2019

تحولت مدرجات ملاعب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 إلى أماكن خالية في غياب الجماهير، خاصة في لقاء الكونغو الديمقراطية وأوغندا بالمجموعة الأولى، بجانب لقاء نيجيريا وبوروندي بالمجموعة الثانية، وأيضًا مباراة مدغشقر وغينيا، مساء السبت.

ورغم الحضور المكثف لجماهير منتخب مصر في لقاء الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي، إلا أن المشهد تحول للنقيض في لقاء الكونغو وأوغندا، كما أن ستاد الإسكندرية شهد تواجدًا جماهيريًا محدودًا في اللقاءين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح أزمة المدرجات الخالية في بطولة أمم أفريقيا في 2019:

نظام التذاكر

وجه البعض اللوم لنظام التذاكر الذي اعتمدت عليه اللجنة المنظمة للبطولة.

وتمسك اتحاد الكرة المصري بطرح نظام الحجز الإلكتروني وبطاقة الـFAN ID عبر جميع مباريات البطولة وليست لقاءات مصر فقط.

ويسود اتجاه داخل اتحاد الكرة لمراجعة هذا النظام مرة أخرى، بعد أن تواجد حضور جماهيري محدود في أمم أفريقيا خلال اليوم الثاني.

وقد يتم حسم الأمر بعد نهاية الجولة الأولى كاملة لتقييم الحضور الجماهيري بالكامل.

وطالب محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، في حديثه لـ“إرم نيوز“، بضرورة تسهيل إجراءات حجز تذاكر مباريات المنتخبات غير العربية.

وأوضح الشامي أنه من الممكن منح الجماهير تذاكر بجواز السفر؛ لتسهيل مهمة الجماهير في الحضور.

وتدرس اللجنة المنظمة اقتراح ”تخفيض أسعار تذاكر المباريات التي لا تضم المنتخب المصري؛ لحث الجماهير على حضور المباريات، وقد يتم التخلي عن شرط عمل بطاقة المشجع ”فان آي دي“ أيضًا في تلك المباريات، فيما يخص الشركات والهيئات“.

تسهيلات رحلات الطيران

وقد تحدث عمرو شاهين، مدير التسويق الأسبق بالاتحاد الأفريقي ”كاف“، في حديثه لـ“إرم نيوز“ بأنه كان يجب تسهيل رحلات الطيران بشكل أكبر.

وأوضح أن بعض الجماهير تعاني في الحضور إلى مصر لأنها تأتي من مسافات بعيدة، وهو ما يجعل المهمة صعبة بالنسبة للحضور الجماهيري.

وأكد أن الجماهير الأفريقية والجاليات، كان بالإمكان تسهيل حضورها للمباريات مثلما حدث في أمم 2006، موضحًا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ ليس مسؤولًا عن أسعار التذاكر، ولكنه يطالب بحضور جماهيري مكثف في المباريات يليق بالبطولة.

المقارنة بنسخة 2006

يقارن البعض بين نسخة 2019 ونسخة 2006 التي أقيمت أيضًا في مصر.

وامتلأت الملاعب في مصر بصورة كبيرة في نسخة 2006، وكان الحضور مميزًا رغم قلة المنتخبات مقارنة بالنسبة الحالية.

جماهير شمال أفريقيا

يراهن مسؤولو البطولة على حضور جماهير دول شمال أفريقيا الذين يتواجدون في مصر منذ فترة.

ويبقى الاختبار الحقيقي، اليوم، مع بداية المنتخب المغربي مشواره، وأيضًا الجزائر، ثم لقاء تونس غدًا، وأيضًا مباراة موريتانيا.