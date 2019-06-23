”لم تكن إشاعات“.. أول تعليق رسمي من منتخب مصر على واقعة تحرش 4 لاعبين بعارضة أزياء على ”إنستغرام“ (فيديو)

شدد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، على صحة الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، بشأن تحرش 4 من لاعبي الفراعنة بعارضة أزياء عبر حسابها على ”إنستغرام“.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية لقناة ”تايم سبورتس“، ظهر اليوم الأحد: ”ما حدث ليس إشاعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة“.

وأضاف: ”حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع وطالبهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يُثار“.

وأتم: ”كان الحديث مع جميع اللاعبين ولم يختص أحدًا بعينه، حيث طالبهم أجيري بالتركيز لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية خاصةً أن البطولة تقام في مصر“.

يذكر أن منتخب مصر يستعد حاليًّا لمواجهة نظيره الكونغولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لـ“كان 2019″.

أول تعليق من جهاز المنتخب عن أزمة عمرو وردة والونش "لم تكن إشاعات" ???? أول تعليق من جهاز المنتخب عن أزمة عمرو وردة والونش "لم تكن إشاعات" ???? #Time_Live تم النشر بواسطة ‏‎Time Sports‎‏ في الأحد، ٢٣ يونيو ٢٠١٩

واتهمت فتاة تدعى ”مريهان“ تعمل عارضة أزياء أربعة من لاعبي منتخب مصر بالتحرش بها، من خلال تعليقات على حسابها بتطبيق ”إنستغرام“، ونشرت ما قالت إنه أدلة على ذلك عبر خاصية ”الاستوري“.

ووجهت ”مريهان“ الاتهام للرباعي عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي ”الونش“ وأحمد حسن ”كوكا“ الموجودين في تشكيلة مصر الحالية في كأس الأمم الأفريقية، بملاحقتها على الإنترنت والتسابق من أجل الحديث معها.

ورغم أنها ذكرت أن اللاعبين الذين راسلوها أربعة، عادت وتراجعت وقالت إنهم ثلاثة فقط، موضحة أن أيمن أشرف لم يرسل لها أي رسائل وشاهد ”الاستوري“ فقط.