النادي الأهلي المصري يوضح موقفه من أزمة تحرش أيمن أشرف بعارضة أزياء.. وزوجة اللاعب تعلق

كشف النادي الأهلي المصري موقفه من أزمة أيمن أشرف، لاعب الفريق، بعد أن تم اتهامه وثلاثة من لاعبي منتخب مصر بالتحرش بعارضة أزياء تدعى ”مريهان“ خلال تواجدهم في معسكر منتخب مصر، الذي يخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية الجارية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”لا دخل للنادي بالأزمة المثارة حاليًا عن أيمن أشرف ولاعبي المنتخب، لأن اللاعب الآن على قوة المنتخب، والنادي لن يوقع عليه أي عقوبات، ولن يخضع للتحقيق عقب عودته من معسكر الفراعنة“.

وأضاف المصدر: ”الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة لديهما الحرية الكاملة في توقيع العقوبة المناسبة على اللاعب إذا كان الأمر يستدعي ذلك، ونتمنى أن تتم السيطرة على معسكر المنتخب حتى تتوفر الأجواء المثالية لتحقيق لقب البطولة الأفريقية، خاصة أنها مقامة على الأراضي المصرية“.

ومن جانبها، علقت ميرنا أبو النجا، زوجة أيمن أشرف، على أزمة زوجها عبر خاصية ”ستوري“ على حسابها بـ“إنستغرام“ قائلة: ”الموضوع إن البنت عايزة تتشهر على حساب لاعبي المنتخب، كنت فاتحة أكاونت أيمن وجدت بنت عاملة لايكات كتير جدًا على كل صورة تقريبًا له، لفتت انتباهي جدًا ودخلث عندها فتحت الاستوري وفجأه نزلت ستوري عليهم إنهم يضايقوها، كيف أرى زوجي يقال عنه كلام مهين فقط لأنني فتحت ستوري بالخطأ“.

وتابعت: ”لماذا أشهر بهم، وما شاء الله كل صفحة نزلت كلام مسيء جدًا عليهم بعد ما كانوا رجالاً وفازوا، أصبحوا يهانوا، ياريت كفاية حد يمنشنها أو ينزل عن الموضوع حتى لا تنفذ ما تريده“.

كما عادت الموديل المثيرة للجدل ونشرت قصة جديدة على موقع إنستغرام بخصوص أيمن أشرف، مشيرة إلى أن اللاعب لم يحاول التحرش بها على الإطلاق وأنه بريء من هذه الاتهامات ولم يحدث سوى مشاهدته للقصة فقط.

وأضافت الموديل عبر قصتها: ”للتوضيح، أيمن أشرف لا بعت رسايل ولا حاجة أبدًا.. الراجل شاف الاستوري عندي وخلاص عشان كدا اسمه طلع عشان محدش يقول كلام أنا ماقولتوش“.

يذكر أن عارضة الأزياء ”مريهان“ كانت قد اتهمت رباعي منتخب مصر، عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي ”الونش“ وأحمد حسن ”كوكا“ بملاحقتها على الإنترنت والتسابق من أجل الحديث معها.