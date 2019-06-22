أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية وتتصدر مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

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وتسعى مصر وأوغندا لضمان تأهلهما إلى دور الستة عشر عندما تلتقيان ضد الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي على الترتيب يوم الأربعاء المقبل.