أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية وتتصدر مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية وتتصدر مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

المصدر: رويترز

أحرزت أوغندا هدفًا في كل شوط لتفوز 2-صفر على الكونغو الديمقراطية في المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم السبت.

وافتتح باتريك كادو التسجيل بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 15.

وضاعف إيمانويل أوكوي الفارق بضربة رأس أيضًا بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وتتصدر أوغندا المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام مصر صاحبة الضيافة والتي فازت 1-صفر على زيمبابوي في الافتتاح، أمس الجمعة.

وتسعى مصر وأوغندا إلى ضمان تأهلهما إلى دور الستة عشر عندما تلتقيان ضد الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي على الترتيب، يوم الأربعاء، المقبل.

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