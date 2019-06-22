أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية وتتصدر مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

أحرزت أوغندا هدفًا في كل شوط لتفوز 2-صفر على الكونغو الديمقراطية في المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم السبت.
وافتتح باتريك كادو التسجيل بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 15.
#كأس_أمم_إفريقيا
هدف #أوغندا الأول " باتريك كادر" #CAN2019 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/0311dOTiMb
— كوبا أمريكا / أمم أفريقيا (@CAF855) June 22, 2019
وضاعف إيمانويل أوكوي الفارق بضربة رأس أيضًا بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.
وتتصدر أوغندا المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام مصر صاحبة الضيافة والتي فازت 1-صفر على زيمبابوي في الافتتاح، أمس الجمعة.
#كأس_أمم_إفريقيا
هدف #أوغندا الثاني " إيمانويل اكوي" #CAN2019 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/ETohXOVivP
— كوبا أمريكا / أمم أفريقيا (@CAF855) June 22, 2019
وتسعى مصر وأوغندا إلى ضمان تأهلهما إلى دور الستة عشر عندما تلتقيان ضد الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي على الترتيب، يوم الأربعاء، المقبل.