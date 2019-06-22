النادي الأهلي المصري يستغل كأس أمم أفريقيا لإنهاء صفقة لاعب منتخب زيمبابوي

يسعى النادي الأهلي المصري لاستغلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر من أجل التعاقد مع صفقة أجنبية في مركز خط الوسط المدافع، بناء على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”استغل الأهلي تواجد منتخب زيمبابوي في القاهرة لخوض منافسات المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا، من أجل تكثيف المفاوضات مع الزيمبابوي مارفيلوس ناكمبا لاعب وسط نادي كلوب بروج البلجيكي“.

وأَضاف المصدر أن ”اللاعب عُرض على الجهاز الفني قبل بطولة أفريقيا وأبدى لاسارتي إعجابه بمستواه الفني، كما شاهده في مباراة مصر بالأمس وتأكد أنه سيكون إضافة قوية لوسط الفريق في الموسم المقبل“.

وتابع المصدر أن ”محمود الخطيب رئيس الأهلي كلف أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي بالتفاوض مع اللاعب خلال تواجده في القاهرة من أجل الحصول على توقيعه، قبل إنهاء الصفقة بشكل رسمي مع ناديه البلجيكي“.

وأردف: ”يواجه الأهلي مشكلة في ملف الصفقات الأجنبية، بسبب الفشل حتى الآن في تسويق المغربي وليد آزارو الذي توقفت العروض التي كانت تصله للاحتراف؛ بسبب تراجع مستواه الفني بشكل كبير وقد يجد النادي نفسه مضطرًا لبيعه بمقابل مادي ضئيل جدًا، فضلًا عن عدم حسم هوية الأجنبي الثاني الذي سيرحل وهل هو النيجيري جونيور أجاي أم الأنغولي جيرالدو“.

ومن جانب آخر يعقد الجهاز الفني للأهلي، جلسة مع علي معلول ظهير أيسر الفريق، عقب انضمامه لتدريبات الفريق التي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم استعدادًا للموسم الجديد.

وتأتي الجلسة من أجل معالجته نفسيًا خاصة أنه يمر بأزمة كبيرة بعد استبعاده من قائمة منتخب تونس التي تخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية الجارية حاليًا في مصر.