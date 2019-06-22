أمم أفريقيا 2019.. بعثة منتخب الكاميرون تصل مصر

وصلت قائمة منتخب الكاميرون إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في وقت متأخر من أمس الجمعة عقب تأجيل مغادرة الفريق بسبب نزاع مالي ما يهدده بالخضوع لعقوبات محتملة.

ووصلت طائرة الفريق إلى القاهرة الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي وحظيت بترحيب من مجموعة صغيرة من المشجعين. وجاء وصول الفريق عقب 24 ساعة من الموعد المحدد.

وكانت التشكيلة رفضت السفر إلى مصر يوم الخميس الماضي ودعا اللاعبون لمضاعفة ما يحصلون عليه من أموال للمشاركة في البطولة التي فازوا بها قبل عامين.

لكن الفريق وافق على السفر دون الحصول على المزيد من الأموال.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إن كل لاعب سيحصل على مكافأة التأهل 20 مليون فرنك أفريقي (34.693 دولارًا) على أن يحصل كل لاعب على مليوني فرنك أفريقي عقب الفوز بأول مباراة في البطولة.

وفي خطاب موقع من قبل كافة اللاعبين، أعلن أفراد التشكيلة أن أغلبهم دفع ثمن تذاكر سفره للمشاركة في المعسكرات التدريبية التي تسبق البطولة في مدريد والدوحة.

وأضاف اللاعبون في خطابهم ”ينص الإعلان الرئاسي الذي يعود الى 2014 على أن كافة المكافآت ومصاريف المشاركة في المباريات الودية والمعسكرات يجب أن تدفع للاعبين قبل بداية أي بطولة كبرى“.

وواصل ”قبلنا حتى باقتطاع 25% من مكافآتنا المعتادة قبل كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكن ولسوء الحظ، فإنهم لم يحترموا ذلك. نأسف بشدة لهذا التواصل السيئ بين اللاعبين والمسؤولين عن كرة القدم في البلاد“.

وتابع ”نأمل ألا تعاني الأجيال المقبلة من اللاعبين من تجاهل مماثل كما هو حالنا وحال من سبقونا“.

وستبدأ الكاميرون مشوار الدفاع عن اللقب أمام غينيا بيساو في الإسماعيلية ضمن المجموعة السادسة.

ووفقًا لقواعد البطولة، يجب على الفرق أن تصل للدولة المستضيفة قبل 5 أيام من انطلاق مباراتها الأولى وهو ما يعني أن الكاميرون تواجه غرامة محتملة.

وألقى الخلاف بشأن صرف المكافآت بظلاله على مشاركة الفريق في كأس العالم أعوام 1994 و2002 و2014 وفشل الفريق في تجاوز دور المجموعات وقتها.