خافيير أجيري غير سعيد بأداء منتخب مصر أمام زيمبابوي ويعد بالأفضل

لا يشعر خافيير أجيري مدرب مصر بالرضا عن الأداء رغم الفوز 1/0 على زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة، لكنه وعد بمزيد من العمل من أجل الظهور بشكل أفضل وسط آمال من الملايين في حصد اللقب القاري.

وكان هدف محمود حسن ”تريزيغيه“ قرب نهاية الشوط الأول كافيًا للخروج بالنقاط الثلاث، لكن أداء مصر صاحبة الأرض وبطلة أفريقيا 7 مرات تراجع كثيرًا في الشوط الثاني وإن كان بوسعها رغم ذلك التسجيل في أكثر من هجمة مرتدة.

وقال أجيري للصحفيين في استاد القاهرة: ”لست سعيدًا بشكل تام، وهذه مباراة الافتتاح، ونحتاج إلى المزيد من العمل لإيجاد الحلول، وتمرير الكرة يجب أن يحدث من دون ضغط كبير، وبكل تأكيد سنعمل على ذلك“.

وأضاف المدرب المكسيكي ”بدأنا بشكل رائع وصنعنا عدة فرص وكان بوسعنا التسجيل. تطور أداء المنافس في الشوط الثاني وكانت المباراة متكافئة. (محمد) صلاح أهدر فرصتين سهلتين وكان يجب التعامل مع الفرص بشكل أفضل لتعزيز التقدم“.

واستحوذت زيمبابوي بشكل أكبر على الكرة في النصف الثاني بينما اعتمد أجيري في آخر نصف ساعة على صلاح في مركز المهاجم بعد خروج مروان محسن، وأهدر هداف الدوري الإنجليزي فرصة إضافة الهدف الثاني.

ورغم اعتراف أجيري، الذي تولى تدريب مصر بعد كأس العالم 2018 الصيف الماضي، بالحاجة إلى التطور، فإنه أكد أنه لا يشعر بالقلق من الفوز بهدف واحد فقط.

وقال مدرب مصر الذي حظي بدعم حوالي 70 ألف مشجع: ”لا يجب أن نشعر بالقلق في الثلث الأخير المتعلق بتسجيل الأهداف. من الصعب أن نفوز 5 أو 6 أو 7/0. فزنا 1/0 وحصلنا على نفس النقاط الثلاث وحاولنا اللعب وكنا نحاول لكن الأمر ليس سهلًا“.

أما صنداي تشيدزامبوا مدرب زيمبابوي فرغم إدراكه لواقع تطور أداء فريقه في الشوط الثاني فإنه أكد أن الفريق لم يقدم ما يستحق الفوز.

وقال مدرب زيمبابوي: ”كنا محظوظين في عدم استقبال هدف في أول 10 دقائق لكن مع مرور الدقائق تحسن الأداء“.

وأضاف ”في الشوط الثاني أعتقد أننا دخلنا أجواء المباراة ولعبنا بأسلوبنا الهجومي وسيطرنا… لم نصنع العدد الكافي من الفرص لتحقيق الفوز وأتمنى التطور“.

وتضم المجموعة الأولى أيضًا الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسيلعب المنتخبان السبت.