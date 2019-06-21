تشهد مصر اليوم الجمعة افتتاح نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32، التي تستضيفها بلاد الفراعنة حتى 19 من يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى.

ويقص منتخب مصر ونظيره الزيمبابوي شريط الافتتاح على ملعب القاهرة الدولي.

ويشهد افتتاح البطولة عددًا كبيرًا من الشخصيات الرياضية المهمة عالميًا وعربيًا وإقليميًا، يتقدمهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وغياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، وأحمد أحمد رئيس ”كاف“.

وتتميز النسخة الـ32 من البطولة بمستجدات جديدة تتمثل في المشاركة الأولى لـ24 منتخبًا بعد أن كانت 16 في النسخ الماضية، وتحويل المنافسة من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، والتأهل التاريخي لمنتخبات موريتانيا وبوروندي ومدغشقر لأول مرة.

موعد حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة‎

ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ويشهد مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية لحكيم بعنوان ”متجمعين“.

وتنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR، بالإضافة إلى قناة ”تايم سبورت“ على البث الأرضي والفضائي.