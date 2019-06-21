كيفية استقبال قناة تايم سبورت أرضيًا‎

تفتتح منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 مساء اليوم الجمعة، حيث يلتقي منتخب مصر منافسه زيمبابوي، في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2019، اليوم الجمعة.

وتنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية على عدة قنوات، أبرزها قناة تايم سبورت ”الأرضي“ و“الفضائي“، ويمكن لأي شخص مشاهدة القناة على التردد الأرضي من خلال التلفزيون بدلًا من الريسيفر.

وفيما يلي كيفية استقبال قناة تايم سبورت ارضيا‎

– يمكن التقاط تردد القناة عن طريق ”الإريال“ القديم الذي يوضع أعلى التلفزيون العادي مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.

– يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من ”أنالوج“ إلى ”ديجيتال“، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثي ”أحمر- أصفر- أبيض“، ويتم توصيلها بالتلفزيون.

الشاشات الحديثة

– يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل ”أنالوج“ إلى ”ديجيتال“، يكون متصلًا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يُعرف بـ ”UHF Antenna“، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتلفزيون.

– إذا كان التلفزيون يدعم التحويل المباشر من ”أنالوج“ إلى ”ديجيتال“ دون جهاز خارجي سيحتاج المستخدم لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يُعرف بـ ”UHF Antenna“، ويتم توصيله بالتلفزيون أيضًا.

طريقة تشغيل قناة تايم سبورت

– إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي

_ قم بتركيب الهوائي الأرضي ”الإريال“، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

– وصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

– ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

– عقب انتهاء البحث، قم بحفظ القناة التي استقبلتها.

* إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي

– يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، مع مراعاة أن يكون مدونًا عليه DVBT“ أو ”DVBT2“.

ركب الهوائي الأرضي ”الإريال“ ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

– وصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF.

– وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتلفزيون العادي عبر كابل ثلاي أو كابل HDMI.

– ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

– عقب انتهاء البحث، احفظ القناة التي استقبلتها.