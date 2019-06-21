مباراة مصر وزيمبابوي.. الرياح تُحرك أهرامات حفل الافتتاح (فيديو)

تسببت الرياح القوية في خروج أحد أهرامات حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 من مكانه ودخوله إلى أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويفتتح منتخبا مصر وزيمبابوي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على استاد القاهرة الدولي.

ونشرت قناة ”دبي الرياضية“ فيديو يظهر فيه أحد الأهرامات التي سيتم استخدامها في حفل الافتتاح وهو يتحرك من مكانه ويدخل إلى استاد القاهرة بفعل الرياح الشديدة.

الرياح القوية تدفع بإحدى الأهرامات، المستخدمة في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا، إلى داخل ملعب استاد القاهرة pic.twitter.com/MjVKgiXfnk — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وتُنظم مصر بطولة الأمم الأفريقية للمرة السادسة في التاريخ، حيث تنطلق النسخة الحالية بين 21 يونيو و19 يوليو.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز وتخفيف الضغوط عن نفسه، في مستهل حملته لاستعادة اللقب.

ومنتخب مصر أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب كأس الأمم الأفريقية، برصيد 7 ألقاب، لكن آخرها يعود للعام 2010، في حين لم تنجح زيمبابوي في تحقيق اللقب حتى الآن.