تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أعلن المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري تشكيلة مباراة فريقه أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019.
ويفتتح منتخبا مصر وزيمبابوي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على استاد القاهرة الدولي.
وتُنظم مصر بطولة الأمم الأفريقية للمرة السادسة في التاريخ، حيث تنطلق النسخة الحالية بين 21 يونيو و19 يوليو.
ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز وتخفيف الضغوط عن نفسه، في مستهل حملته لاستعادة اللقب.
ومنتخب مصر أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب كأس الأمم الأفريقية، برصيد 7 ألقاب، لكن آخرها يعود للعام 2010، في حين لم تنجح زيمبابوي في تحقيق اللقب حتى الآن.
وفيما يلي التشكيل كاملًا:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، وأحمد حجازي، وأحمد أيمن منصور.
خط الوسط: طارق حامد، ومحمد النني، وعبدالله السعيد.
الهجوم: محمد صلاح ومحمود تريزيغيه مروان محسن.