مرتضى منصور يفرض عقوبات كبيرة على اللاعبين.. ويتمسك بالمشاركة في البطولة العربية (فيديو)

وقّع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عقوبة مالية كبيرة على بعض لاعبي الفريق الأول؛ بسبب الغياب عن التدريبات، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها؛ بسبب توقف الدوري لإقامة بطولة الأمم الأفريقية.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”قررت فرض غرامة مالية على حمدي النقاز وكهربا ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وحميد أحداد؛ بسبب الغياب عن أول أيام التدريبات، قدرها 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى 100 ألف جنية للغياب عن ثاني أيام التدريب، وكل يوم غياب يساوي خصم 100 ألف ولن ألغ أي عقوبة، محمد وأوباما انتظما أما الثلاثي الآخر ما زالوا خارج مران الفريق“.

وأَضاف: ”لن يستطيع أي لاعب أن يلوي ذراع الزمالك، ما يفعله كهربا استفزاز، لو لديه رغبة في الرحيل عليه أن يحضر عرضًا بقيمة 4 ملايين دولار، أما غير ذلك فهو مستمر مع الفريق لمدة 5 سنوات وعقده بمليون جنيه في الموسم، ونفس الأمر لحميد أحداد الذي يتحدث عن زواجه رغم أنه لم يحصل على إذن من الجهاز الفني“.

وتابع: ”حمدي النقاز يتحجج بأنه يعاني من إصابة في الظهر ويرفض العودة لمصر والانتظام في التدريبات، رغم أن النادي سانده في مواقف كثيرة، منها أزمة القبض عليه للقيادة بدون رخصة وكذلك مشكلة مدرسة ابنته“.

وعن المشاركة في البطولة العربية قال مرتضى: ”سنشارك في كل البطولات المتاحة التي تدر على النادي أموالًا، وأقول لأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة: ابتعد عن الزمالك“.

وعن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قال مرتضى: ”صلاح لاعب محترم ومؤثر، لكن هناك اهتمام مبالغ فيه باللاعب؛ بتعيين حراسة خاصة وتخصيص غرفة له بمفرده، هذا الأمر يضر باللاعب أكثر مما يفيده؛ لأن مثل هذه الأمور تثير غيرة باقي اللاعبين، غير متفائل بالجهاز الفني لمنتخب مصر، لكن أتمنى لهم التوفيق في البطولة الأفريقية“.