مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32 في القاهرة، وتلعب مباراة الافتتاح بين مصر البلد المضيف وزيمبابوي ضمن المجموعة الأولى.

وتستمر البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبًا وتقام في الصيف لأول مرة حتى 19 يوليو المقبل، وتقام في 4 مدن هي القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

مصر VS زيمبابوي، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR، وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

كأس كوبا أمريكا (السبت 22 يونيو):

الإكوادور VS تشيلي الساعة 2:00 بتوقيت مكة المكرمة، 1:00 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD، وbeIN SPORTS MAX 4 HD.

الكأس الذهبية (السبت 22 يونيو):

السلفادور VS جامايكا الساعة 2:00 بتوقيت مكة المكرمة، 1:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

هندوراس VS كوراساو الساعة 4:00 بتوقيت مكة المكرمة، 3:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.