موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

يفتتح منتخب مصر مع منافسه منتخب زيمبابوي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة مصر وزيمبابوي الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، beIN SPORTS MAX 2 HD Ar، إضافة إلى قناة سبورت تايم على الأرضي والفضائي.

ويلعب منتخب مصر مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو في المجموعة الأولى.

ومنتخب مصر أكثر المنتخبات تحقيقًا لكأس الأمم الأفريقية بـ7 ألقاب، آخرها العام 2010، في حين لم يسبق لزيمبابوي أن حقق اللقب من قبل.

وسيكون المدرب المكسيكي خافيير أجيري على موعد مع إنجاز تاريخي؛ إذ إنه خاض بطولات قارية في 4 من 6 قارات ما يعني أن قائمته ينقصها فقط قيادة فريق في بطولتي أوروبا، واتحاد الأوقيانوس.

وتُوج أجيري بلقب الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) مع بلاده المكسيك في 2009، وصعد بالفريق ذاته أيضًا إلى نهائي كأس كوبا أمريكا وتولّى تدريب اليابان منذ 4 سنوات عندما قادها إلى دور الـ8 لكأس آسيا.

كما قاد أجيري المكسيك في بطولتين لكأس العالم عامي 2002 في كوريا الجنوبية واليابان و2010 في جنوب أفريقيا.

ومع زيادة عدد فرق البطولة إلى 24 فريقًا، ستستضيف 6 استادات موزعة على 4 مدن لأول مرة نهائيات كأس الأمم الأفريقية.