مباراة مصر ضد زيمبابوي.. خافيير أجيري على موعد مع إنجاز جديد بكأس الأمم الأفريقية

عندما يجلس خافيير أجيري مدرب مصر على مقعده لقيادة الفريق في افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، غدًا الجمعة، أمام زيمبابوي سيضيف مشاركة قارية جديدة إلى إنجازاته الكثيرة والمتنوعة على المستوى الدولي.

وتولّى أجيري قيادة منتخب مصر العام الماضي، ويحمل آمال جماهير الدولة المضيفة في بطولته الدولية السادسة في 4 قارات مسجلًا رقًما قياسيًا فريدًا.

وتُوج أجيري بلقب الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) مع بلاده المكسيك في 2009، وصعد بالفريق ذاته أيضًا إلى نهائي كأس كوبا أمريكا وتولّى تدريب اليابان منذ 4 سنوات عندما قادها إلى دور الـ8 لكأس آسيا.

ويعني قيادته لمصر في كأس الأمم الأفريقية أنه خاض بطولات قارية في 4 من 6 قارات ما يعني أن قائمته ينقصها فقط قيادة فريق في بطولتي أوروبا، واتحاد الأوقيانوس.

وكما قاد أجيري المكسيك في بطولتين لكأس العالم عامي 2002 في كوريا الجنوبية واليابان و2010 في جنوب أفريقيا.

وقال أجيري للصحفيين:“أنا شخص محظوظ للغاية كمدرب ومساعد مدرب ولاعب، وشاركت في العديد من البطولات الدولية“.

وأضاف:“بدأت مسيرتي منذ 43 عامًا دون أي خبرة أو أحلام فقط كنت ألعب، والآن بلغت الـ60 من عمري وعلى وشك قيادة مصر في المباراة الافتتاحية لبطولة كبيرة“.

وكان أجيري، الذي تحدث بالإسبانية في مؤتمر صحفي، بينما كان مساعده يترجم حديثه للعربية وفي الوقت ذاته للإنجليزية والفرنسية، قليل الكلام عن مواجهة زيمبابوي في الافتتاح غدًا.

وقال:“سنؤدي كالمعتاد أمام زيمبابوي لأننا نحترمهم كثيرًا، أعددنا أنفسنا جيدًا لهذه المباراة الصعبة التي ينبغي الفوز بها، وحتى الآن نفكر في مباراة زيمبابوي فقط“.

ورحل أجيري عن اليابان قبل 4 سنوات خشية تورطه في قضية تلاعب في نتيجة مباراة كانت ستؤثر على تأهل الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وهذا الأمر يتعلق بمباراة في دوري الدرجة الاولى الإسباني العام 2011 عندما كان مدربًا لريال سرقسطة وتأجل التحقيق في القضية حتى 2017 قبل أن إعادة فتحها العام الماضي، لكن لم يتم توجيه أي اتهامات بشأنها حتى الآن.

وسبق لأجيري تدريب أتلتيكو مدريد وأخيرًا الوحدة الإماراتي، الذي قاده لمدة عامين، قبل أن يتولّى تدريب المنتخب المصري.

لكن مصر قد تشهد أحد أهم ألقاب أجيري قائلًا:“نحن مرشحون للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019″.

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي

تنطلق مباراة مصر ضد زيمبابوي الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت السعودية، على ستاد القاهرة الدولي، وتُنقل على قناتي بي إن سبورتس فضائيًا، وتايم سبورتس أرضيًا.