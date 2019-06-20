مصر تسعى لاستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبية على ستاد القاهرة

قال هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك محاولات من قبل اتحاده لاستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبية على استاد القاهرة الدولي.

وتستضيف مصر بداية من يوم غد نهائيات النسخة الـ 32 من كأس الأمم الأفريقية حتى 19 يوليو تموز المقبل، ويأمل منتخبها حصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وأضاف أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية الليلة الماضية ”يسعى الاتحاد المصري لإقامة كأس السوبر الأوروبية على استاد القاهرة كحدث كروي تاريخي بعد الاستعدادات التي قامت بها الدولة المصرية لبطولة كأس الأمم الأفريقية“.

”مصر قادرة على تنظيم كأس السوبر الأوروبية، لكن علينا الانتظار حتى يرى العالم تنظيم مصر لكأس الأمم والصورة المشرفة التي ستظهر عليها مصر في البطولة“.

وسيجمع كأس السوبر الأوروبية المقبل بين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، الذي يلعب له المهاجم المصري محمد صلاح، وتشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي.

وأكد رئيس الاتحاد المصري أن المكسيكي خافيير أجيري مدرب مصر مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في 2022.

وأضاف ”أتمنى أن يقدم أجيري أداء مميزًا مع المنتخب يقنع الاتحاد والجماهير ويكون قادرًا على التأهل لبطولة كأس العالم المقبلة“، مطالبًا الجميع باحترام قناعات واختيارات المدرب مهما كانت.