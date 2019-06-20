موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

يسعى منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، إلى تحقيق فوز كبير يشكل بداية مثالية للنسخة الـ 32 من البطولة، وذلك عندما يواجه زيمبابوي غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق كأس أمم أفريقيا غدًا الجمعة بمشاركة 24 منتخبًا، وستستمر حتى ‭19‬ يوليو تموز المقبل.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحقيق انتصار كبير يشكل دافعًا للفريق لإحراز اللقب الثامن وتعزيز الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة.

وتلعب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا أوغندا والكونجو الديمقراطية. وسيلتقي الفريقان بعد غد السبت ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات.

ووصف المكسيكي خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر، مباراته مع زيمبابوي بأنها ضربة البداية التي يسعى للفوز بها.

وأضاف في تصريحات للصحفيين ”أكنّ كل الاحترام للمنافس. تابعته منذ فترة وأعلم كل كبيرة وصغيرة عنه، وهو فريق قوي. المباراة مهمة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر“.

وتابع ”علينا مسؤوليات كبيرة تتمثل في تحقيق اللقب، وسنلعب بنفس أسلوبنا المعتاد عندما نخوص مباراة الافتتاح. نحترم المنافس كثيرًا وجهزنا جيدًا لهذه المواجهة الصعبة التي لا بديل فيها عن الفوز“.

وأضاف مدرب منتخب مصر أن فريقه الملقب ”بالفراعنة“ يركز في مواجهة زيمبابوي فقط ولا يفكر في أي مباريات أخرى أو في اللقب، وهدفه الرئيسي هو الفوز في مباراة الافتتاح.

واستقر أجيري ومعاونوه على التشكيلة التي ستخوض مباراة الافتتاح بعد حصة تدريبية مركزة مساء أمس أجراها الفريق على استاد الكلية الحربية.

ومن المرجح أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع أيمن اشرف وأحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد المحمدي.

وفي خط الوسط طارق حامد وعماد نبيل (دونجا) وعبد الله السعيد ومحمود حسن (تريزيجية)، ومن أمامهم ثنائي الهجوم الذي يضم محمد صلاح ومروان محسن.

وفازت مصر بكأس الأمم أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

في المقابل، يرغب صنداي تشيدزامبوا، مدرب زيمبابوي، في تعافي مهاجمه كاما بيليات الذي أصيب أثناء التدريبات الأخيرة من أجل الدفع به في مباراة الافتتاح.

وقال تشيدزامبوا للصحفيين ”نحن جاهزون لمواجهة مصر بعد معسكر ناجح دام لمدة أسبوع هنا. لم أحسم أمر بيليات حتى الآن وآمل أن يلحق بالمباراة“.

وتابع ”سنواجه مصر، وهو منتخب قوي سبق له أن حصد اللقب الأفريقي سبع مرات ويلعب على أرضه وبين جماهيره، لكننا سنسعى لتحقيق نتيجة طيبة“.

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي

تنطلق مباراة مصر ضد زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل على قناة بي إن سبورتس فضائيًا وتايم سبورتس أرضيًا.