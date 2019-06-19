أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. كواليس جلسة أبوريدة والخطيب والأبيض يرفض عودة عبدالشافي

يعيش منتخب مصر حالة من التركيز الشديد قبل مباراة زيمبابوي المقررة، يوم الجمعة المقبل، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها أرض الفراعنة حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وخاض منتخب مصر مرانه قبل الأخير على ملعب الكلية الحربية، كما بدأت طبول الأمم الأفريقية تدق بعد أن عقد مدربو المجموعة الأولى مؤتمرات صحفية اليوم الأربعاء.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك يوم الأربعاء:

أجيري يثير الجدل حول صلاح

أثار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الجدل مجددًا حول تأخر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن معسكر منتخب الفراعنة.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي إن تأخر صلاح كان نقطة أعاقت استعدادات المنتخب، وهو ما يثير الجدل من جديد حول تأخر اللاعب والتنسيق مع المدير الفني.

وأكد أجيري أنه حسم مشاركة الحارس الأساسي في منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا، موضحًا أنه لا يفضل لاعبًا على حساب آخر سواء صلاح أو غيره.

بيليات جاهز للفراعنة.. ومدرب زيمبابوي يتسلح بالواقعية

أعلن منتخب زيمبابوي جاهزية خاما بيليات جناح أيسر كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وتخلصه من الإصابة التي تعرض لها، وشارك في مران الأربعاء.

وأكد بيليات في تصريحات صحفية أنه جاهز للمباراة، متوقعًا أداء قويًا من المنتخبين، كما أن الفراعنة منتخب قوي ولا يقف على صلاح بمفرده.

وتسلح صنداي تشيدزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، بالواقعية في مباراة مصر، مؤكدًا أن المنتخب المصري هو المرشح الأول للتتويج وسيكون خطيرًا على أرضه ووسط جمهوره.

واستبدل منتخب زيمبابوي لاعبه كوتينيو للإصابة باللاعب مهالنجو.

كواليس جلسة أبوريدة والخطيب

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة على هامش زيارة الخطيب المفاجئة لمران المنتخب في ستاد الكلية الحربية.

وطلب الخطيب من أبوريدة بعض الأمور الخاصة بالقيد الأفريقي، وتعرف على آخر تطورات أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

شوبير يسعى للتجربة الإسبانية بالدوري

يسعى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، لتكرار التجربة الإسبانية في الدوري المصري.

واستقبل شوبير وفدًا من رابطة الدوري الإسباني ”الليجا“ في زيارتها إلى مصر من خلال معرفة قواعد ترتيب المباريات وحقوق البث، تمهيداً لإعداد لائحة لتنظيم بطولة الدوري المصري في الموسم المقبل.

الزمالك يرفض عودة عبدالشافي

رفض مسؤولو نادي الزمالك عودة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأسبق الذي رحل عن الأهلي السعودي.

وأبدى مرتضى تحفظه على عودة عبدالشافي؛ بسبب إصابته في الركبة بجانب ابتعاده عن مستواه وتقدم عمره ووصوله إلى 34 عامًا.

وأعلن الزمالك إقامة معسكر تدريبي في مدينة 6 أكتوبر، كما يقام معسكر آخر في قبرص أول شهر يوليو المقبل، بجانب 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري.

الأهلي يعرض أعلى راتب على رمضان صبحي

عرض النادي الأهلي أعلى راتب على لاعبه رمضان صبحي صانع ألعاب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي من أجل إقناعه بالبقاء.

وقدم الأهلي عرضاً رسمياً لضم رمضان صبحي نهائياً من ناديه الإنجليزي، كما قدم عرضاً آخر لتجديد الإعارة لموسمين قادمين.

ميدو يتبرأ من الإساءة للأهلي

تبرأ أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة من اتهامات الإساءة للنادي الأهلي عبر موقع فيسبوك.

وخضع ميدو للتحقيق من المجلس الأعلى للإعلام يوم الأربعاء، مؤكدا أنه ليس هناك له أي علاقة بصفحة الفيسبوك التي هاجمت النادي الأهلي، ولا صحة لمثل هذه الأنباء.

الاتحاد والإسماعيلي يراقبان مواهب أمم أفريقيا

بدأ مسؤولو ناديي الاتحاد والإسماعيلي في مراقبة مواهب كأس الأمم الأفريقية.

وقرر الإسماعيلي تشكيل لجنة لمتابعة اللاعبين في مباريات بطولة أمم أفريقيا، خاصة المنتخبات التي تلعب في الإسماعيلية، وهو ما قرره الاتحاد السكندري أيضاً.