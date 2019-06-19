بعد رفض أجيري الإفصاح عن اسمه.. تعرف على حارس مرمى منتخب مصر الأساسي في أمم أفريقيا

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أنه استقر على الحارس الذي سيتولى حراسة عرين الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال المدرب المكسيكي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم: ”أنا أعرف جيدًا من سيقف في البطولة، ولكن الكشف عنه سيكون يوم مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي“.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره زيمبابوي بعد غد الجمعة، في اقتتاح لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأكدت مصادر داخل المنتخب المصري لـ“إرم نيوز“، أن خافير أجيري استقر على الدفع بمحمد الشناوي كحارس أساسي، بعد الاتفاق مع أحمد ناجي مدرب حراس المرمى.

وأضاف المصدر: ”ناجي أوصى أجيري بالاختيار بين أحمد ومحمد الشناوي، إلا أن المدرب المكسيكي فضل الأخير بسبب الخبرات الدولية مع المنتخب المصري وهو ما يحتاجه في تلك الفترة“.

يذكر أن منتخب مصر يضم بين صفوفه 3 حراس مرمى، هم محمد الشناوي لاعب الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك.