أمم أفريقيا 2019.. أسامة نبيه: المغرب ستكون مفاجأة البطولة (فيديو إرم)

قال أسامة نبيه، المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول، إن هناك مواصفات خاصة يتم على أساسها اختيار لاعبي المنتخبات، أهمها عامل الخبرة التي اكتسبها من المشاركات الأفريقية والتي تجعله يتحمل الضغط الجماهيري أثناء بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف نبيه في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، أن هناك العديد من اللاعبين الذين يمتلكون الخبرات الأفريقية وأعمارهم ليست كبيرة، ولم يتم اختيارهم للمنتخب مثل: محمود عبدالمنعم ”كهربا“ ورمضان صبحي وعبد الله جمعة.

وأوضح أن محمد صلاح، لاعب سوبر، يستطيع قيادة المنتخب بشرط تضافر جهود الـ23 لاعبًا للحصول على البطولة، مشيرًا إلى أنه من الصعب تكرار بطولة 2006 و2008 و2010 بهؤلاء اللاعبين لأن بعضهم لن يستمر في الملاعب حتى أفريقيا 2021 وكأس العام 2022، ولكن لا بد من إعداد جيد لهم حتى يحصلوا على هذه البطولة وتكون حافزًا للبطولات المقبلة.

وأشار إلى أن المنتخبات العربية المشاركة في البطولة ليست كلها بنفس المستوى، فالجزائر ما زالت في مرحلة تخبط نتيجة مرورها بمرحلة إحلال وتجديد من عام 2014، وتونس لديها سمات البطل ولكنها بعيدة عن البطولات لفترة طويلة، مضيفًا أن المغرب هي التي ستكون مفاجأة البطولة نتيجة الاستقرار الفني الذي تحافظ عليه بالإضافة إلى إمكانيات لاعبيها.

وعن رأيه في أفضل المدربين الذين تألقوا في الدوري المصري، قال أسامة إن إيهاب جلال أفضل مدير فني بما قدمه مع النادي المصري وتحقيق هدفه، لافتًا إلى أن السويسري كريستيان جروس كان جيدًا مع الزمالك والمدير الفني لنادي وادي دجلة، اليوناني جاكيس.